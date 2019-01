¿De qué trata el importante anuncio que Kylie Jenner dará a conocer?







Quien.- Teniendo en cuenta que los rumores sobre un posible segundo embarazo o, en su defecto, esa esperada boda con la que poner el broche de oro a su historia de amor con Travis Scott llevan circulando con cada vez más intensidad desde hace semanas, no debería resultar sorprendente que Kylie Jenner haya conseguido provocar una pequeña revolución entre sus seguidores de las redes sociales con un mensaje tan escueto y críptico como el que se reproduce a continuación.



"¡Tengo algo muy emocionante que anunciar y estoy deseando compartirlo con todos ustedes!. Llevo un tiempo cocinando esto y espero poder contarles todos los detalles muy pronto", ha escrito la estrella televisiva en su perfil de Twitter para, en cuestión de minutos, generar una avalancha de comentarios y preguntas cargadas de impaciencia por saciar la curiosidad.





Pese a que no se animó a dar más información sobre ese misterioso proyecto que se trae entre manos, al menos la hermana de Kim Kardashian fue lo suficientemente considerada con sus admiradores para desmentir -en tres ocasiones, nada menos- las hipótesis que estos le iban lanzando en la esfera virtual: concretamente la de que estuviera embarazada de nuevo, otra relativa a una sorprendente incursión en la escena musical y, por último, la de que estuviera trabajando en una nueva línea de productos para su exitosa marca de cosméticos.



"No, no es nada de eso", ha asegurado la más pequeña del clan Kardashian-Jenner antes de dar por zanjada la conversación, la cual recuerda de alguna forma -y Kylie debería tener cuidado por ello- a esa ocasión en que su hermana Kendall se llevó un aluvión de críticas por crear unos niveles desmesurados de intriga antes de anunciar que se había convertido en la nueva embajadora de la firma Proactiv.