La izquierda no prevalecerá en América Latina: Bolsonaro





22/01/2019 - 19:57:31

RT.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este martes en Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, que "la izquierda no prevalecerá" en América Latina, lo que según su punto de vista, "es muy bueno no solo para América del Sur, sino también para el mundo".



"Estamos preocupados en hacer una América del Sur grande. No queremos una América bolivariana", dijo Bolsonaro, en respuesta a una pregunta sobre la integración de Brasil en Latinoamérica realizada por Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial.



No es la primera vez que Bolsonaro manifiesta su rechazo con la izquierda en América Latina. De hecho, durante su primer discurso, tras su victoria en las elecciones presidenciales, aseguró que Brasil no podía seguir "coqueteando con el socialismo, el comunismo y el populismo, y con el extremismo de izquierda".



Este martes, en Davos, Bolsonaro comentó también ante los participantes que ha mantenido conversaciones con el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el de Chile, Sebastián Piñera; y el de Paraguay, Mario Abdo, sobre la necesidad de realizar cambios en el Mercado Común del Sur (Mercosur). El bloque está compuesto también por Uruguay.



Ya la semana pasada, durante el encuentro que mantuvo en Brasilia con su homólogo argentino, Bolsonaro habló de la "urgencia" de "modernizar" y "perfeccionar" el Mercosur, que desde 1991 funciona como una alianza comercial en la región.



Medio Ambiente



Bolsonaro dio un discurso este martes, de poco más de seis minutos, ante la élite política y económica mundial, en el que aseguró que Brasil se encuentra con "los brazos abiertos". "Quiero un Brasil grande, un mundo de paz, libertad y democracia", añadió.

Un cartel del Foro Económico Mundial en la víspera de la reunión en Davos (Suiza), el 20 de enero de 2019. "Globalización 4.0": ¿De qué hablarán los poderosos del mundo en Davos?



Además, el mandatario, fuertemente criticado por los ambientalistas en Brasil por su postura ante el cambio climático, prometió hacer compatible la preservación del medio ambiente con el desarrollo económico.



El mandatario brasileño aseguró que el gigante latinoamericano pretende "sintonizarse con el mundo para disminuir el CO2", e informó de que la agricultura ocupa solamente el 9% del territorio brasileño y la agropecuaria menos del 20%.



"Nuestra misión es avanzar en la compatibilidad de preservar el medio ambiente y la biodiversidad con el avance económico", señaló, mientras añadió que "hoy el 30% de Brasil son bosques. Entonces, damos, sí, ejemplo al mundo".