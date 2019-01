Mike Pence llama a los venezolanos a protestar el miércoles contra el Gobierno de Maduro







22/01/2019 - 19:56:25

RT.- El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, envió un mensaje de apoyo a los opositores venezolanos que protestarán este miércoles en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. "Estamos con ustedes y nos quedaremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada".



Pence publicó un video en su cuenta de Twitter donde expresa, "en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense", su respaldo a la marcha que ha convocado la Asamblea Nacional –que se encuentra en desacato y cuyos actos son nulos, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)– "para empezar los pasos de un Gobierno de transición", según el diputado Juan Guaidó, quien se ha autoproclamado como "presidente encargado" de Venezuela.



"Nos quedaremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada y reclamen su derecho de nacimiento de Libertad", escribió el vicepresidente estadounidense.



"Maduro usurpador"



En el clip, de menos de dos minutos, Pence afirma que "Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder. Nunca ha ganado la Presidencia en una elección libre y justa".



Washington catalogó las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, donde el mandatario venezolano fue reelecto con el 67,8% del total de la votación, como "ilegítimas" y "fraudulentas", por lo que no aceptó los resultados de los comicios.



Pence afirmó que reconocía a la AN como "la última instancia democrática" en la país sudamericano y su "acuerdo" sobre la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro, a pesar de que el TSJ ratificó el pasado lunes la "nulidad" e "inconstitucionalidad" de los actos emanados de la junta directiva del Parlamento.



Este miércoles 23 de enero, cuando se cumplen 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tanto el Gobierno como la oposición han convocado a movilizaciones en Caracas y otras ciudades del país sudamericano.



Reacción de Caracas



La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que su homólogo de EE.UU. ha estado "llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela".



"No vamos a permitir que se inmiscuyan en los asuntos de la patria de Bolívar", dijo Rodríguez, quien recordó que también habrá una movilización por parte de venezolanos, convocados por el chavismo para respaldar el mandato de Maduro y la soberanía nacional.



"Vamos a salir a marchar los venezolanos y venezolanas, que permanentemente le han dado lección de democracia a esos sectores a quienes ustedes mandan", dijo.



Horas más tarde, el mandatario venezolano anunció que someterá las relaciones con Washington a una "revisión total y absoluta", tras las declaraciones de Pence, a quien señaló de promover acciones desestabilizadoras para deponer a su Gobierno.