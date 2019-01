López Obrador anuncia plan para atender a 91 comunidades pobres que dependen del robo de gasolina







22/01/2019 - 13:04:53

RT.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan para combatir el robo de gasolina mediante programas sociales en comunidades pobres donde la gente recurre al llamado "huachicoleo" como una forma de subsistencia.



"Son 91 municipios los que se van a atender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolina y de otros combustibles", explicó López Obrador.



Durante su habitual conferencia de prensa matutina de este martes 22 de enero, el Gobierno informó que cada familia recibirá entre 6.000 y 8.000 pesos mensuales (entre 310 y 410 dólares).



El presidente mexicano también anunció que se detectaron nuevas tomas clandestinas en ductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, en los cuales se transportan combustibles.



"No vamos a dar un paso atrás y no vamos a ceder. Ayer nos sacaron de operación la mayoría de los ductos. Nos los pincharon. Provocaron fugas, en algunos casos peligrosas", declaró López Obrador.



"Afortunadamente la gente ya no acudió", añadió el mandatario.

Técnicos forenses trabajan en el sitio donde explotó un ducto de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, México, el 19 de enero de 2019. / Henry Romero / Reuters



Además, señaló que el ducto Salamanca-Guadalajara "lo sacaron cuatro veces de operación", mientras que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco que abastece a la Ciudad de México también fue detenido por tomas clandestinas.



¿En qué consisten las ayudas sociales?



Los programas sociales orientados a evitar el robo de combustibles están focalizados en apoyos económicos para adultos mayores y productores agrícolas, así como becas para jóvenes en busca de empleo.



La Secretaría de Bienestar, encabezada por María Luisa Albores, indicó que la Administración de López Obrador implementará la pensión universal para adultos mayores y la beca para personas con alguna discapacidad.



Dentro de la zona donde se roba combustible, el Gobierno otorgará becas de 2.500 pesos (130 dólares) mensuales a una población objetivo de 766.927 adultos mayores, con una inversión de casi 2.000 millones (104 millones de dólares) de pesos.



Algo similar ocurrirá con las personas con alguna discapacidad, a quienes se les entregará un monto de 1.275 pesos mensuales.



El titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, señaló que el Gobierno proporcionará apoyos directos por hectárea a 2,8 millones de pequeños productores agrícolas con el fin de contribuir a la autosuficiencia alimentaría. En los estados con robo de combustible, se atenderán 85 municipios en 8 estados, para lo cual se destinarán 530 millones de pesos (27 millones de dólares).



Por su parte, Luisa María Alcalde, encargada de la Secretaría del Trabajo, informó que la administración federal dará atención a jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar ni trabajar, sobre todo a los 53.333 jóvenes que viven en zonas por donde pasan los ductos.

Ecos de la tragedia



El pasado viernes 18 de enero, una explosión provocada por un derrame de gasolina en una toma clandestina provocó la muerte de casi un centenar de personas en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en el centro de México, mientras un grupo de personas recolectaban combustible.



El pasado lunes, la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo informó que la cifra de muertos por la explosión subió a 91.



Autoridades estatales también señalaron que el total de heridos por el siniestro es de 52, además de que se han localizado 68 restos de cuerpos humanos, de los cuales, 10 ya han sido identificados y 8 entregados a sus familiares.



Tras la explosión, se desató una polémica en México sobre la actuación de los militares que estuvieron presentes previo a que ocurriera la tragedia, así como la manera en que el Gobierno de López Obrador aseguró que no habrá persecución legal contra la gente que recolectaba gasolina, con el fin de no criminalizar a los más pobres.



Dos temas que han detonado posturas encontradas entre la opinión pública mexicana y que en buena medida explica el anuncio de López Obrador para llevar apoyos sociales a comunidades pobres, donde el robo de combustible se ha convertido en un medio habitual de subsistencia para poblaciones que han mostrado resistencia al plan del Gobierno federal contra el robo de hidrocarburos.