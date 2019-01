Gobierno creará comisión interinstitucional para implementar política de cero tolerancia a la corrupción







22/01/2019 - 12:51:46

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el martes que este año se creará una Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata, para implementar la política de cero tolerancia a la corrupción, con la potestad de intervenir en todas las instituciones públicas del país.



"El tema corrupción no se perdona a nadie (...), por eso este año se implementará una comisión interinstitucional de acciones inmediatas contra la corrupción", dijo en su informe de gestión que presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El jefe de Estado anunció que esa instancia tendrá la potestad de intervenir "directamente en cualquier institución pública", donde existan indicios o denuncias de hechos de corrupción.



Recordó que uno de los pilares fundamentales de su gestión presidencial es la férrea lucha de contra la corrupción, al recordar que se sancionaron hechos delictivos sin importar el tinte político, ni el parentesco.



"Es una lucha desde el momento en que llegamos (...), sea militante o no militante, sean autoridades o no, y quiero decirles cero de tolerancia a la corrupción", remarcó.



Recomendó a las nuevas generaciones de profesionales no incurrir en hechos de corrupción, ni cometer delitos, para recibir buenos réditos por su trabajo.



"Decirles a las nuevas generaciones, por muchas razones no pude estudiar, pero llegué a la presidencia por la verdad y por la honestidad, por eso les recomiendo no cometer ningún acto de corrupción si quieren ser algo en la vida", puntualizó.