¿De qué hablarán los poderosos del mundo en Davos?







22/01/2019 - 08:24:02

RT.- "La globalización produce ganadores y perdedores, y hay muchos más ganadores en los últimos 24, 25 o 30 años. Pero ahora tenemos que ocuparnos de los perdedores, de los que han quedado atrás". Esta fue la reciente declaración de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, que celebra su reunión anual a partir de este 22 de enero en Davos bajo el tema "Globalización 4.0: conformando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial".



En el evento, que durará hasta el 25 de enero y congregará en la ciudad suiza a numerosos líderes políticos y empresarios (aunque con notables ausencias), se discutirán varios temas: económicos, políticos, sociales, medioambientales. En total, se espera que se celebren más de 350 sesiones.



¿Quién participará?



Al evento de este año asistirán alrededor de 3.000 personas de más de 100 países. Entre ellos, el primer ministro japonés Shinzo Abe, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el primer ministro español Pedro Sánchez, el presidente colombiano Iván Duque, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el príncipe Guillermo de Inglaterra.



Asimismo, en el foro participarán empresarios y líderes de organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Oxfam y Greenpeace.



¿Quién no estará?



Al mismo tiempo, la reunión estará marcada por notables ausencias, como la del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario anunció el pasado 10 de enero que no asistirá debido al cierre del Gobierno en EE.UU. Por esa misma razón, canceló el viaje de la delegación de su Administración.



Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, se negó ir al foro, señalando que no se puede ausentar de su país por la crisis que ha generado el plan contra el robo de combustible. Además, en el foro internacional no estarán presentes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien enfrenta fuertes protestas de los denominados "chalecos amarillos"; y Theresa May, debido a la situación del Brexit. Tampoco asistirá el presidente ruso Vladímir Putin, cuya última visita a este foro fue en 2009.



¿Qué cuestiones se abordarán en el foro?



El programa se centrará en el tema de la globalización. "Tenemos que definir un nuevo enfoque de la globalización que sea más inclusivo", anunció Klaus Schwab en vísperas de esta edición. "Si hablamos de globalización 4.0, tiene que ser más inclusiva, más sustentable, y debe basarse más en principios leales. Lo que necesitamos es una moralización o una remoralización de la globalización", afirmó.



Se prevé que la agenda incluya discusiones sobre temas como la geopolítica, la economía digital, las guerras comerciales, las economías emergentes, las criptodivisas, la inteligencia artificial, la seguridad cibernética, y los recursos humanos, etc. Algunos de los focos de atención serán las relaciones entre EE.UU. y China, y la situación en torno al Brexit, aunque en ausencia de los líderes políticos relacionados con esas cuestiones.



Asimismo, se discutirá sobre la situación en Oriente Medio, en particular en Siria y Libia, y los problemas y desafíos medioambientales.



Advertencia sobre los riesgos globales



Previo al foro, la semana pasada los organizadores publicaron el informe "Riesgos Globales", que advierte que "los riesgos globales se están intensificando, pero parece faltar la voluntad colectiva para enfrentarlos". Según destaca el documento, 9 de cada 10 expertos que fueron encuestados "esperan que este año empeoren las confrontaciones económicas y políticas entre las principales potencias".



Asimismo, el reporte advierte que "en un horizonte de diez años, las fallas de las políticas sobre el clima extremo y el cambio climático se consideran las amenazas más graves".



En declaraciones a RT, el economista Ernesto Mattos explicó qué es lo que "está fuera de la agenda" de Davos 2019: "No hay una regulación al movimiento de capitales, lo que ha venido generando la crisis en 2008".