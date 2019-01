Desapareció el avión privado en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala







22/01/2019 - 08:20:13

Infobae.- Emiliano Sala, tras una enorme temporada en el Nates, fue adquirido esta semana por el Cardiff City con la clara intención de mantenerse en la Premier League. El club galés pagó 17 millones de euros (la transferencia más cara de la historia de la institución).



La pequeña avioneta privada de pasajeros en la que viajaba el goleador argentino desapareció el lunes por la noche cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, según le informaron a AFP fuentes policiales francesas. Había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó.



Sala, que vistió las camisetas del Orléans, Niort, Burdeos, Caen y Nantes (todos de Francia), iba a bordo de un un Piper Malibu que desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernsey. Dos helicópteros, dos aviones y dos barco de rescate se encuentran en la zona.



"Estamos muy preocupados por saber del avión, que perdió contacto en el Canal de la Mancha la noche anterior. Estamos esperando confirmación antes de poder decir más. Estamos muy preocupados por la seguridad de Emiliano Sala", expresó Mehmet Dalman, presidente del Cardiff.



Waldemar Kita, principal mandatario del Nantes, por su parte, comentó: "Es un chico educado, amable, adorable, amado por todos. Siempre fue muy respetuoso, muy cortés. Pienso en su familia, en todos sus amigos. El resto aún no lo sabemos. Todavía espero que no haya terminado y que esté en alguna parte".



El delantero argentino, que llevaba 12 tantos en la Ligue 1, había regresado a Nantes tras firmar el contrato con Cardiff City para acudir a la Ciudad Deportiva La Jonelière para despedirse de los que fueron sus compañeros hasta hace pocos días.



LA PALABRA DEL PADRE DE EMILIANO SALA:

Horacio Sala, padre del deportista, en diálogo con C5N, sostuvo que se enteró de la noticia a través de un amigo. "Yo estaba trabajando, no lo puede creer. Estoy desesperado", esbozó con dolor.



Dos helicópteros, dos aviones y dos bote de rescate de la guardia costera buscan en las aguas que dividen el Reino Unido. Hasta el momento la búsqueda arrojó resultado negativo (la búsqueda fue interrumpida durante la noche debido a las condiciones meteorológicas). La Policía de Guernsey informó que el rastrillaje se centra sobre las aguas del norte de Alderney.



El último contacto que tuvo el Piper Malibu con la torre de Casquets, situada a 13 km de Alderney, fue cerca de las 16.30 horas, cuando volaba a 2.300 pies (700 metros de altura).



Ante esta situación, el club Nantes decidió suspender la práctica de hoy y aplazar el encuentro que tenía programado para el miércoles, a las 14.30, contra el Entente SSG por la Copa de Francia.