Cochabamba: Escenarios siguen cerrados a más de 7 meses de los Juegos

22/01/2019 - 08:13:06

Opinión.- Vacías, con hierbas y suciedad en varios sectores, descuidados y con candados en las puertas, así estan las megaobras deportivas de la Alcaldía, a más de siete meses de la conclusión de los Juegos Suramericanos. Hasta el momento, aún no hay apertura regular de los recintos y menos escuelas, las cuales, según el Gobierno municipal, debían empezar a funcionar desde el primero de enero.



Durante los Juegos de Cochabamba 2018, se vio fiesta por la justa deportiva y asombro por los imponentes escenarios, pero luego del evento los campos deportivos fueron cerrados para que, en la mayoría de los casos, terminaran los trabajos.



El estadio de atletismo, pabellón de gimnasia, centro acuático, circuito de BMX, patinódromo, y los complejos de squash y ráquetbol siguen sin funcionar, tras más de siete meses de la conclusión de los Juegos. En su momento se habló de que los recintos continuaban en manos de las empresas constructoras y que la Alcaldía estaba acelerando el pago de las planillas que se adeudaba. Simultáneamente, miembros del Gobierno municipal manifestaron que las megaobras iban a ser abiertas desde el 1 de enero de 2019, con escuelas administradas por deportistas de la ciudad, promesas que no fueron cumplidas hasta el momento.



Fue el secretario ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, quien en reiteradas ocasiones mencionó la apertura de los campos deportivos desde comienzos de año.



A estas alturas, los escenarios parecen abandonados, pues además de que no pueden ingresar personas, hay muchas hierbas y descuido en varios de ellos, según pudo ver EL LÍDER, tras un recorrido.



El estadio de atletismo (zona sur, cerca de la laguna Alalay), que está concluido al 100 por ciento , presenta descuido en la cancha de césped, la pista presenta manchas que parecen ser ocasionadas por la lluvia. Algunos escombros de lo que fue las graderías del Complejo Petrolero permanecen en el sector noreste del escenario. El estado del interior no se puede observar, pues el campo deportivo está con candados en las puertas.



En el pabellón de gimnasia (zona La Chimba-final Melchor Pérez), la situación es algo diferente. Si bien presenta cierta limpieza, aún continúan con los trabajos de conclusión del escenario deportivo. Este medio no pudo ingresar. Circulan alrededor de cinco trabajadores de la empresa.



En el caso del centro acuático (lado sur del parque Mariscal Santa Cruz), el aspecto es de mayor descuido. Presenta hierbas que superan el metro de altura, en la parte exterior. Se ve a una persona que hace de cuidador del recinto. Por lo observado, los calderos siguen sin funcionar.



Los complejos de squash y ráquetbol (zona Sarco) siguen con candados. Aunque por fuera parecen “nuevos”, se ve que en el interior hay mucha tierra y basuras en algunos sectores.



El patinódromo y el circuito de BMX están en similar condición. Aunque por fuera causan impacto, en el interior hay varios escombros.

¿Por qué



se frenó la



apertura?



Los escenarios deportivos, al parecer, se encuentran cerrados porque aún no se ha terminado de elaborar la nueva política deportiva y la Ley Municipal del Deporte, las cuales regularán el uso (mantenimiento y administración) de las megaobras de la Alcaldía de Cercado.



En su momento también se dijo que esa ley y política deportiva iban a ser socializadas en noviembre de 2018, pero, hasta el momento, no hay un panorama claro de aquello. Se conoce que se realiza un cambio de estructura organizacional en el área deportiva de la Alcaldía. Pues ahora tendrá una dirección y dejará de ser una “sección”.



Mucho tuvo que ver el interinato de los diferentes alcaldes que pasaron desde los Juegos hasta la fecha.