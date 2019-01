La Academia busca reforzar su contención con el chileno Gómez







22/01/2019 - 08:10:02

Página Siete.- El volante de contención chileno Carlos Gómez Astudillo, de 26 años, es el virtual refuerzo de Bolívar, que tendrá que desprenderse de uno de los extranjeros para encarar la temporada.



Gómez debutó en el profesionalismo en 2010 jugando para el Cobreloa, equipo en el que en 2015 dirigía Vigevani actual director técnico de la Academia. Los celestes tienen a seis jugadores extranjeros en sus filas, Mauricio Prieto, Nicolás Ferreyra, Juan Miguel Callejón, Marcos Riquelme, Iker Hernández y Jorge Pereyra. Thomaz Santos y Heber Leaños cuentan con la doble nacionalidad.



La directiva celeste dijo que el fichaje aún está en negociación, pero desde la Federación Boliviana de Fútbol se filtró que el chileno estaría inscrito en la lista de buena fe celeste de la Copa Libertadores.



Equipo



El plantel en general recibió un trabajo regenerativo. Posteriormente los jugadores que fueron parte del encuentro frente a Wilstermann realizaron un trabajo diferenciado. Los que no viajaron y no sumaron minutos en Cochabamba trabaron bajo las órdenes del profesor Vigevani en campo reducido. Se pudo ver la exigencia del DT hacia los volantes. El equipo se encuentra en concentración cerrada previo al partido frente a Defensor Sporting. Leandro Maygua se sumó a la lista de convocados que se concentran en el hotel Ritz.



Ayer, los jugadores y el cuerpo técnico recibieron la visita del presidente del club, Guido Loayza, quien por el lapso de 15 minutos conversó con el cuerpo técnico. En conferencia de prensa el capitán Juan Carlos Arce aseguró que mañana será un partido importante para Bolívar. Arce destacó la labor de Thomaz Santos. “Sabemos del valor futbolístico que él tiene, será un aporte para el grupo, como todos los que han llegado”, apuntó el Conejo.



Mientras tanto, ayer se informó que aún no llegó el Certificado de Transferencia Internacional de Nicolás Ferreira.



Homenaje a Don Mario Loayza habló de Don Mario Mercado. El presidente de Bolívar recordó con mucha nostalgia a su amigo. Hizo referencia al día en que se informó sobre la caída del avión. Para Loayza la muerte de Mercado fue una de las pérdidas más grandes del fútbol nacional. “Fue un maestro como dirigente y formador de dirigentes, creó una escuela” señaló.