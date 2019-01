Always jugará de local en El Alto





22/01/2019 - 08:08:43

El Diario.- La Federación Boliviana de Fútbol inspeccionó ayer el estadio municipal de Villa Ingenio y aprobó que Always Ready juegue sus encuentros de local en ese campo deportivo.



El primer encuentro profesional será el próximo sábado ante Wilstermann a las 15:00.



La comisión de inspectores, encabezada por Adrián Monje, no tuvo inconvenientes para aprobar el uso del campo deportivo, a su criterio solo faltan algunos “detalles” para que el escenario deportivo se encuentre en perfectas condiciones. “De la mano de todas las organizaciones sociales vamos a cumplir el objetivo de clasificar a una Copa Internacional, aprovecho para felicitar todo el trabajo que se vino realizando, este estadio está habilitado para el fútbol profesional”, aseveró el vicepresidente de Always Andrés Costa.



“Quiero agradecer el apoyo de todas las autoridades que trabajaron para que esto se haga realidad, igualmente al trabajo de las juntas vecinales, estamos muy contentos con esa unión de los 14 distritos de El Alto para lograr este objetivo, eso nos llena de orgullo, podemos decir que es un día de felicidad para toda la ciudad de El Alto que hoy cuenta con un estadio homologado para los partidos de primera división que nos llena de orgullo”, continuó el dirigente.



El vicepresidente de la “banda Roja” aseguró que la dirigencia “millonaria” continuará trabajando en beneficio del deporte de la ciudad de El Alto, para lo que comprometió un mayor esfuerzo para obtener “glorias” deportivas y así obtener una participación internacional.