Los refuerzos de Blooming se aplazaron en su primer examen







22/01/2019 - 08:07:34

Diez.- Se esperaba mucho más de ellos, pero lo que se vio este domingo fue un pobre aporte de los refuerzos extranjeros de Blooming: Óscar Velásquez, Rafinha y Alexis Blanco. De los tres el que peor se mostró fue el delantero argentino, que pese a su envergadura física se perdió entre los defensores de Destroyers.



Blanco intentó pelear balones, pero sus esfuerzos terminaron siendo inútiles. En el juego aéreo tampoco aportó, aunque en su defensa está el hecho de que la academia creó poco y los balones que le llegaron casi siempre lo encontraron con marca.



También debutó ayer Rafinha, jugando un poco más de un tiempo. Contó solo con una chance para anotar, pero el balón acabó en las manos del arquero Elder Araúz. Luego tuvo algunos pases en los que intentó la sociedad, y en los que se nota tiene calidad. Con todo ello su aporte no alcanza, pero habrá que esperarlo.



Por último está Velásquez, un zaguero central que está sin ritmo, pues no es el defensor que jugó en Sport Boys. En el Toro era un arma letal cuando subía a cabecear, pero ayer no tuvo presencia en el juego aéreo. Si se pone bien físicamente puede ser clave en defensa.