Néstor Clausen: Dirigir al campeón es una gran responsabilidad







22/01/2019 - 08:06:10

El País.- “Estamos conscientes que llegar a dirigir al campeón nacional es una gran responsabilidad. El domingo todos esperaban que el equipo gane, es verdad que todos los equipos que jueguen contra San José vendrá a ganar; no es la primera vez que Nacional Potosí vino a complicarle y así jugó”, aseveró el flamante director técnico de San José, Néstor Clausen.



El argentino fue presentado como nuevo entrenador de los santos, el profesional es conocido en Oruro pues ya dirigió a los santos, “hay que repetir el título, pero los partidos hay que ganarlos de locales como de visitantes”, destacó el técnico quien adelantó que ya comenzó a planificar el encuentro del siguiente domingo ante Blooming en la ciudad de Santa Cruz.



Clausen también subrayó que “este es otro torneo, el campeón ya pasó, eso forma parte de una historia, ahora cada partido que enfrente todos querrán ganarnos, los jugadores tienen que jugar con la mentalidad de defender ese título. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el equipo orureño”.



Para la temporada 2019 el cuerpo técnico estará conformado por Leandro Cabrera (asistente), William Ramallo (ayudante de campo), Pablo Rodríguez (preparador físico) y Denis Prieto (preparador de arqueros).



En los pasados meses el argentino dejó al crédito orureño “colgado” al santo: “Es verdad que no todos estarán conformes con mi llegada, pero venimos a trabajar”, puntualizó el entrenador, ante la consulta de cómo dejó al santo para enrolarse a Oriente Petrolero, “los convenceremos con los resultados, el compromiso es trabajo”.



En la ocasión también estuvo presente William Ramallo, el exjugador de la Selección Nacional puntualizó que: “Agradecido por esta nueva oportunidad; personalmente quiero transmitir que la disciplina, el compañerismo, la lealtad y el compromiso sea el camino para repetir el título”.



En la primera fecha, el plantel de San José no tuvo el debut esperado, el día domingo y sobre la hora empató con Nacional Potosí (2-2), el próximo reto del equipo orureño es Blooming al que enfrentará la noche del 27 de enero en la ciudad de Santa Cruz, “para ese partido habrá cambios, ya comencé a analizar al elenco que presentaremos”, finalizó Clausen.