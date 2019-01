Estadio en riesgo







22/01/2019 - 08:05:00

Correo del Sur.- Marcelo Claure, presidente de Baisa, anunció ayer que el club Bolívar elevará una queja oficial ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que se sancione al estadio Félix Capriles de Cochabamba por el ataque que sufrieron los jugadores del primer plantel celeste tras el partido disputado con Wilstermann el domingo.



El empresario boliviano pidió al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, que actúe de oficio en este caso y anunció que los videos del incidente serán enviados al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con copia a FIFA y a su presidente, Gianni Infantino.



“Los hinchas de Wilstermann tiraron gases lacrimógeno dentro del vestuario de Bolívar, eso es algo criminal. Quiero ver si César Salinas (presidente de la FBF) es honesto y castiga a Wilstermann y suspende ese estadio”, escribió Claure.



Según publicó el diario Los Tiempos de Cochabamba, el ataque sí existió. “Algunos inadaptados se las ingeniaron para atacar con gas lacrimógeno el camarin sur, lo que ocasionó que los jugadores celestes sean momentáneamente desalojados de dicho sitio para evitar mayores daños”, señaló el matutino cochabambino.



Según ese medio, los jugadores escaparon tosiendo y cubriéndose la boca y la nariz. Se presume que el gas fue introducido por una de las ventanillas por debajo de las graderías.



CONTRA VILLARROEL



Claure le dedicó la victoria de Bolívar (0-2) a Jorge Enrique Flores, que el domingo salió con una grave lesión que lo dejará fuera del torneo Apertura, y responsabilizó del hecho directamente a Moisés Villarroel, ex jugador de Bolívar.



“Una lástima ver a Moisés Villarroel golpear tanto y lesionar a su ex compañero Quique Flores. Es como si no hubiera aprendido NADA estos últimos años”, escribió el presidente de Baisa.