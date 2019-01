Canciller: Habilitación de Morales y García Linera para comicios ya no está en discusión





21/01/2019 - 20:19:58

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary ratificó el lunes que la habilitación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para las próximas elecciones primarias y generales "ya no está en discusión", ante los intentos de la oposición por anular al binomio oficialista, incluso recurriendo a organismos internacionales.



"Ese es un tema que ya no está en discusión, ha sido definido claramente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia", dijo a los periodistas.



A finales de 2017, el TCP aprobó la sentencia constitucional 84/17 que validó la repostulación de las autoridades electas, entre ellas Morales y García Linera, en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por la Constitución Política del Estado.



Pary agregó que la oposición presentó diferentes recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han sido rechazados.



"Todos los procedimientos que la oposición ha presentado en la CIDH y la OEA (Organización de Estados Americanos) han sido rechazados, por lo tanto, su anuncio tiene un fin político y no tendrá ningún resultado", estableció, respecto a la solicitud que hizo el opositor Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) de aplicar la Carta Democrática Interamericana en el país.



La Carta Democrática Interamericana se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede terminar en la suspensión de un Estado miembro de la OEA.



Las primarias están programadas para el 27 de enero, previo a las elecciones generales de octubre de este año.