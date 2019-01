Consumo en restaurantes y supermercados subió a $us 1.135 millones en 2018





21/01/2019 - 15:35:52

La Paz, (ABI).- El consumo en restaurantes y supermercados subió a 1.135 millones de dólares en 2018, cifra que significa un incremento de 722,4% respecto a los 138 millones de dólares que las personas destinaban a esos rubros en 2006, informó una fuente oficial.



Según información del Ministerio de Economía, el gasto de los bolivianos en restaurantes y supermercados fue de $us 202 millones en 2006; $us 267 millones en 2007; $us 374 millones en 2008; $us 446 millones en 2009; $us 557 millones en 2010 y $us 720 millones en 2011.



Mientras en 2012 fue $us 818 millones; en 2013 $us 982 millones; en 2014 $us 1.145 millones; en 2015 $us 1.239 millones; en 2016 $us 1.269 millones; y en 2017 $us 1.323 millones.



El pasado jueves, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, informó que Bolivia registró en 2018 la segunda inflación más baja de la región, con un acumulado de 1,51%, después de Ecuador, que reportó 0,34%, como resultado del esfuerzo del Gobierno por mantener el poder adquisitivo de la gente.