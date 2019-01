¿Naomi Campbell y Liam Payne podrían estar dando señales de nuevo romance?







21/01/2019 - 15:06:46

Quien.- La crónica social inglesa se ha propuesto emparejar de nuevo a Liam Payne tras su separación de Cheryl Tweedy el pasado verano y su actividad reciente en la esfera virtual ha sido la excusa perfecta para atribuirle un romance con la modelo Naomi Campbell.



Esas especulaciones se basan en los comentarios que han intercambiado en sus respectivas cuentas de Instagram y que, por otra parte, sí que desvelan una química muy especial entre ellos.





El antiguo componente de One Direction ni se ha molestado en intentar que su aparente flirteo con la diosa de ébano pasara desapercibido dedicándole esos mismos piropos mediante mensajes privados, por ejemplo, y en su lugar ha optado por publicarlos junto al resto de halagos que inundan habitualmente la sección de comentarios de cualquiera de las imágenes que ella comparte con sus fans.



"La perfección en persona. No me pongas esos ojos", ha escrito para elogiar un primerísimo primer plano de la top-model de 48 años en el que presume de su nuevo corte de pelo afro, completando su comentario con una carita lanzando un beso y una rosa.



Naomi no ha tardado en devolverle el favor pronunciándose en una instantánea profesional en la que el joven de 25 años posa sin camiseta, pero en su caso se ha mostrado algo menos efusiva limitándose a escribir: "Un alma preciosa".



Liam no perdió el tiempo y volvió a la carga respondiéndole: Hace falta una para reconocer otra" junto a otro emoticono besucón.



Y hasta ahí ha llegado su interacción, aunque cabe la posibilidad de que los dos hayan querido continuar la conversación en un medio más privado.