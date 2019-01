Discurso de 2018: ¿Cuál es el estado de los anuncios que hizo Evo Morales hace un año?







21/01/2019 - 12:38:43

El Deber.- Este martes se cumple un año más de Gobierno. Cada 22 de enero el presidente Evo Morales brinda un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que, además de señalar los logros más destacados de la última gestión, apunta proyectos para el nuevo año y suele aventurarse con algunas predicciones.



EL DEBER revisó el discurso de 2018 y verificó la situación actual de algunos anuncios y pronósticos.



Exportación de urea



Evo Morales: “Hace un mes y medio más o menos (noviembre de 2017) ya firmamos un contrato de exportación, una exportación de 350 mil toneladas a Brasil, y ahora nos están pidiendo otras 200 mil toneladas. El mercado está garantizado, al margen del pedido de Perú, Paraguay y Argentina”



Según datos de exportación de urea del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2018 no se concretó la exportación a Perú pero si se sumó un nuevo mercado: Uruguay. En total, a los cuatro países (Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), se exportó 219.086 toneladas de producto entre enero y noviembre de 2018.



Energía





Evo Morales: “Este año, finales de este año, vamos a entregar más de 60 megavatios, y las reservas y la generación va a seguir creciendo”.



Morales posiblemente hizo referencia a la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, que fue inaugurada en septiembre, con una potencia de 60 megavatios inyectada al Sistema Interconectado Nacional.



Tren biocéanico



Evo Morales: “El tren bioceánico que atraviesa del Pacífico al Atlántico va a pasar por Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, está garantizado”.



El presidente dijo hace un año que “está garantizado” el paso del tren biocéanico por el país; sin embargo Chile y Brasil acordaron realizar un proyecto sin Bolivia.



No obstante, desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que el plan que encara el país es más factible y que buena parte de las líneas férreas ya están construidas.



Planta de cloruro de potasio



Evo Morales: “La planta industrial cloruro de potasio tiene una capacidad para producir 350 mil toneladas año con una inversión de 178 millones de dólares. Iniciará operaciones en agosto de 2018”.



La Planta Industrial de Cloruro de Potasio fue inaugurada en octubre y su capacidad de producción es de 350 mil toneladas anuales. Es parte de la estrategia para la industrialización del litio en Bolivia.



Exportaciones a China



Evo Morales: “Este año está todo preparado, vamos a firmar para exportar carne, soya, quinua y café directamente a China, estoy seguro que no nos va a faltar producto”.



De los cuatro productos anunciados, por ahora se concretó la venta de quinua al país asiático (en diciembre de 2018). Datos del IBCE también reportan un envío de 15 toneladas en 2017. Sobre la comercialización de los otros productos, se registran avances: a lo largo del año llegaron comisiones de China para realizar evaluaciones sanitarias y se firmaron protocolos para la venta de soya, café y carne, según reportes de prensa. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo a la red ATB que en junio de este año iniciará la exportación de carne bovina.



Gas domiciliario



Evo Morales: “Alcanzar una cobertura al menos del 50% de la población con gas domiciliario, esa es nuestra meta”



Según un comunicado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, al cierre de 2018, la cobertura de distribución de redes de gas a nivel nacional llega al 58% del territorio nacional y hay más de 4,3 millones de personas beneficiarias, lo cual representa alrededor del 38% de la población (en relación a datos poblacionales del INE).



Aeropuertos



Evo Morales: “Los aeropuertos para entregar este año son Copacabana y San Ignacio de Velasco”.







Ambos aeropuertos están operables pero no tienen vuelos regulares. El aeropuerto de Copacabana se estrenó en julio y el de San Ignacio de Velasco en septiembre.



EL DEBER consultó sobre pasajes aéreos para ambos destinos y ninguna empresa aérea comercial cubre esas rutas. Según una publicación del periódico Cambio, el 18 de enero de 2019 aterrizó en el aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana “el primer vuelo comercial no regular” de una empresa que opera vuelos chárter.



Teleférico







Evo Morales: “Este año vamos a incorporar para estas ciudades (La Paz y El Alto) las líneas blanca, celeste, café y morada”



Las líneas blanca, celeste y morada fueron inauguradas en 2018 y están en funcionamiento, en tanto solo un tramo de la línea café opera actualmente. Resta completar el recorrido hasta Pampahasi, según informó en diciembre el gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, citado por el diario La Razón.







Campo ferial de El Alto







Evo Morales: “Este año vamos a empezar con el campo ferial para el pueblo alteño, porque el pueblo alteño es comerciante e industrial”







En enero de 2018 se informó, en el portal UrgenteBo, que el proyecto estaba listo. Sin embargo, a la fecha no se reportan avances en su construcción.



Fábrica de cemento







Evo Morales: “Este año quiero decir al pueblo orureño que vamos a entregar, inaugurar la fábrica de cemento en el departamento de Oruro”.



La fábrica de cemento que se construye en Caracollo tenía un 95% de avance en marzo de 2018, según la agencia de noticias ABI. Sin embargo, hasta ahora no fue inaugurada. En octubre del año pasado, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, citado por La Patria, amplió el plazo y dijo que entraría en funcionamiento en 2019.



Carretera Diagonal Mendoza



Evo Morales: “Integración caminera Potosí – Villazón, Potosí – Uyuni terminado; Diagonal Jaime Mendoza, pronto vamos a inaugurar”



Al finales de 2018 se inauguró esta carretera.



Carretera en Beni



Evo Morales: “La Carretera San Ignacio de Moxos – Trinidad, en construcción, pronto se va a terminar”



La carretera sigue en construcción, según el último mapa de la red vial de la Administración Boliviana de Carreteras. En noviembre de 2018, esa entidad informó en un comunicado que el tramo que quedaba pendiente es Fátima – Puerto Ganadero (28,3 km) y que estaba en fase final.