Policía revela que los generales influyeron en contratación irregular de empresas para exámenes







21/01/2019 - 12:34:53

La Razón.- La Policía Boliviana reveló que los dos generales que el domingo fueron enviados al penal de San Pedro con detención preventiva por el caso de la Academia Nacional de Policías (Anapol) “influyeron” en la contratación de las empresas que se encargaron del diseño y la calificación de los exámenes pese a que no cumplías con los requerimientos del proceso.



“Hemos conocido que los generales además han influido para que sea una empresa la contratada pese a que esta empresa definitivamente no cumplía con las especificaciones”, reveló el jefe Nacional de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Miguel Ocampo, en una entrevista en la red Unitel.



Precisó que “como es un rasgo de la corrupción, se dan muchas concesiones a la empresa, incumplen muchas especificaciones no llevan la cantidad de consultores, las pruebas estaban desordenadas, no se ha permito el acceso al comité al momento de la calificación para ver la transparencia con la que se realizaba”.



La noche del domingo, la Justicia envió a la cárcel a cuatro jefes policiales implicados en la red criminal que negoció admisiones en la Anapol y la Escuela Básica de Policías (Esbapol). Asimismo, fueron detenidos de manera preventiva dos policías de bajo rango y un sicólogo.



Por decisión del Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar, los generales Iván V.Q.V. y Walter L.T., además de coronel Rubén V.Q., vicerrector de la Universidad Policial (Unipol) y el teniente coronel Héctor Hugo I.R., asesor jurídico de la Anapol deben guardar detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.



En el mismo recinto carcelario fueron recluidos el sargento Ludwing T.CH. y el sicólogo Juan C.A. Mientras que la sargento Zulma S., fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de La Paz.



El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, precisó que a la fecha son 11 los imputados con detención preventiva. Además de los siete citados, están en penales la médico Fanny M, el teniente de Policía Freddy T. y los representantes legales de las empresas encargadas de la evaluación Luis F.D.J y Juan D.G.M. No obstante, se convocará a más personas, anunció.



Ocampo indicó que “hemos visto la participación casi transversal de algunas personas”, quienes “redactan las especificaciones técnicas” de la licitación, ”participan en la calificación a las empresas, las adjudican pero además se hacen parte del resultado, eran parte del comité evaluador de esa prueba tenían control sobre todo el proceso”.



Este lunes se instalará una cita entre las autoridades de la Policía y la Fiscalía para coordinar los siguientes pasos de las pesquisas.



Ahora se apunta al entorno de la médico Fanny M., a quien sindican de ser la “articuladora de una serie de operadores” de la red criminal y a los postulantes y familiares que pagaron para que las pruebas sean manipuladas.



Ocampo indicó que resta convocar a otras personas debido a que “no estamos ni en la mitad de las personas involucradas”.