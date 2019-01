Anapol: Investigación implica a cuatro ministerios







21/01/2019 - 12:32:46

El Deber.- Un informe policial sobre las investigaciones por el ingreso ilegal a la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) revela que las pesquisas por los actos de presunta corrupción llegaron a funcionarios que trabajan en cuatro ministerios de Estado y a dos ex jefes de la institución verde olivo.



Los investigados cumplen funciones en los ministerios de Deportes, Salud, Educación y Gobierno. Estos servidores, según el informe policial, manipulaban la información de los exámenes de ingreso a la ANAPOL y facilitaban su aprobación, previo pago, según el informe al que tuvo acceso El Deber.



“La investigación pasará a una segunda fase. En esta fase están involucrados cuatro funcionarios de los ministerios de Educación, Deportes, Gobierno y Salud. Estos funcionarios avalaron ilegalmente el ingreso de los cadetes a la ANAPOL manipulando datos. Pero también la investigación llegará a ex jefes policiales, entre ellos un subdirector de la ANAPOL”, retrata el documento.



Al hacer referencia a las dos ex autoridades de la ANAPOL, el documento de la indagación policial señala que los posibles autores de hechos estarían aun cumpliendo funciones en los departamentos de La Paz y Oruro. El documento no revela cuándo se pedirá su aprehensión, pero estos informes serán puestos en conocimiento del Ministerio Público para que proceda de acuerdo a ley.



En el caso de los empleados del Poder Ejecutivo también se elevarán informes a los fiscales que siguen este caso. Estos funcionarios trabajaban de manera directa con los policías que ahora son procesados por estas denuncias.



Ayer, la Fiscalía Departamental de La Paz logró la detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, del ex asesor jurídico de la ANAPOL, el teniente coronel Héctor Hugo Illanes, del coronel Vicente Quinteros y de los generales Juan josé Liseca y Vladimir Quiroz. Junto con estos altos jefes, están un sargento y un sicólogo. Una sargento fue enviada al penal de Obrajes.



El fallo fue en el marco de las investigaciones por cobros irregulares en exámenes de ingreso a esa institución.



El fiscal Samuel Lima, miembro de la comisión de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción Pública, señaló ayer que el teniente coronel Illanes era parte del Comité de Evaluación de los Exámenes e hizo el traslado de los sobres de la ANAPOL a las firmas que se adjudicaron el proceso de admisión.



Hasta el momento, en el proceso de investigación se logró el encarcelamiento de Fanny Molleda y del teniente de Policía Freddy T., además de Luis F.D.J. y Juan D.G.M., representantes legales de las empresas contratadas para el proceso de elaboración y evaluación de las pruebas de admisión a ANAPOL.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que no se protegerá a funcionarios de su cartera ni a jefes de la Policía.



El fiscal de distrito de La Paz, William Alave, señaló que el ex asesor jurídico de la ANAPOL es acusado de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de información privilegiada, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y uso indebido de influencias, penados en el Código Penal.



Al respecto, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Jhonny Aguilera, indicó que son 11 personas las investigadas por este caso, de las cuales siete son funcionarios policiales. “No podemos permitir que la corrupción siga vigente en nuestra Policía”, dijo.