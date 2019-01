Colegio Médico revela pésimas condiciones en hospital donde falleció el bebé por quemaduras







21/01/2019 - 12:30:19

Opinión.- El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, reveló este lunes las condiciones adversas en que trabaja el personal médico del hospital de Warnes, Santa Cruz, donde la semana pasada perdió la vida un recién nacido por quemaduras.



Viruez criticó las declaraciones del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, y del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, que responsabilizan al personal médico, y lamentó que los trabajadores en salud no reciban sus sueldos desde hace cuatro meses.



"Lamentar las desatinadas declaraciones tanto del secretario de salud de la gobernación como del alcalde de Warnes, que tratan de responsabilizar al personal de salud, a los médicos, a los enfermeros, de esta lamentable situación, donde ellos (las autoridades) son los verdaderos responsables", manifestó Viruez.



La madrugada del jueves 17 de enero, un recién nacido perdió la vida tras sufrir quemaduras de tercer grado en una incubadora improvisada, con una cuna y un calefactor doméstico, en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Warnes. Santa Cruz. Carmen Salvatierra, madre del bebé, con un embarazo de ocho meses acudió al centro hospitalario de Warnes tras sentir fuertes dolores.



El presidente de Colegio Médico de Bolivia dijo que en primer lugar la gobernación tiene la obligación de "acreditar los centros de salud" para garantizar su buen funcionamiento en las mejores condiciones.

Sin embargo lamentó que hasta el momento no haya un hospital de segundo nivel en Warnes, solo un centro integral, y que el personal médico recibe un trato infrahumano de parte del alcalde.



"Es lamentable, le adeudan sueldos desde octubre al personal de salud, no tienen estabilidad laboral, los contratan vulnerando sus beneficios con contratos en línea, hay un solo ítem de pediatra en Warnes y el resto son contratos que el alcalde incumple", apuntó.



Dijo que por las malas condiciones de los hospitales, el personal médico tiene que recurrir a improvisaciones diariamente.



Pidió que se hagan las investigaciones sobre la muerte del bebé, pero separando la responsabilidad que asumen los profesionales, con medidas sin intención de provocar daño, frente a la responsabilidad administrativa de las autoridades que "deben generar las condiciones para la atención médica", que en este caso se trata de falta de insumos, condiciones de infraestructura y equipamiento.