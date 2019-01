Modificaciones al RUAT no se hallaron en la base del Sirec





21/01/2019 - 12:28:36

Los Tiempos.- La Alcaldía de Sacaba solicitó a la directora ejecutiva del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) la reversión de las 768 modificaciones que se hizo en el sistema para reducir deudas impositivas de contribuyentes. Sin embargo, no se encontraron los procesos en el Sistema de Registro de Casos (Sirec).



La modificación de datos en el RUAT de un vehículo o inmueble demanda seguir nueve pasos. El municipio solicita una nota dirigida al Alcalde y diferentes documentos que respalden la veracidad del cambio que se desea realizar.



Este procedimiento es usual cuando existen problemas en un número de la placa, un error de tipeo en el nombre del propietario, el número de chasis, entre otros.



Una vez que se verifica toda la documentación y se completa el procedimiento, se procede al registro del cambio en el Sirec. Se trata de una base de datos en la que se introducen las modificaciones.



Empero, estos 768 movimientos, hechos por dos usuarios fantasma y el exdirector de Recaudaciones, no estaban registrados en el Sirec, según la verificación hecha por el exjefe de Sistemas, Ronald V.



El “modus operandi” para el desfalco consistía en modificar el modelo, cilindrada y chasis para que el contribuyente pague una deuda impositiva menor a la real, pero se evitaba dejar un rastro de esta modificación.



Es así que la reversión está siguiendo otro proceso. El objetivo del municipio es recuperar el dinero que los “beneficiados” no pagaron. Para esto, se pidió el apersonamiento voluntario. Caso contrario, se iniciarán procesos coactivos, pues cuentan con todos los nombres y placas de quienes se beneficiaron con las modificaciones.



Hasta el momento, se congelaron 25 cuentas. Además, algunas personas se presentaron en la oficina de recaudaciones del municipio de Sacaba.



En junio de 2018, el alcalde Humberto Sánchez denunció a ocho exfuncionarios por la manipulación del sistema para desviar recursos de impuestos. Se estima un daño superior a 268 mil bolivianos.