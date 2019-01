Tramo Canaletas-Entre Ríos aún continua en limpieza a causa de los derrumbes







21/01/2019 - 12:26:29

El País.- El encargado del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), informó que durante el fin de semana el Tramo Canaletas – Entre Ríos sufrió distintos cortes a causa de las lluvias, esto provocó que se trabaje todo el fin de semana para abrir este tramo.



“Aún existen grandes rocas en la variante Canaletas por esa razón vamos a coordinar con tránsito para realizar controles y abrir paso en respectivos horarios. Abriremos la variante, pero con restricción porque este tramo sufrió daños en la plataforma y debemos poner señalización”, indicó personal de Sedeca.



El tramo Canaletas – Entre Ríos fue una variante autorizada por la ABC, pero construida por el Gobierno Departamental. El Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) se hace cargo del mantenimiento debido a que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no quiere recibir dado que ha identificado numerosos problemas en los taludes, que son de pendientes inapropiadas.



“La ABC pone distintas condicionantes para no recibir este tramo y hacerse cargo de su mantenimiento. La Gobernación ya se hizo cargo de la construcción y no entendemos las causas porque la ABC no quiere recibirlo”, concluyó el encargado de Sedeca.