You": ¿Por qué la escena más íntima de Beck es tan importante?





21/01/2019 - 10:57:41

Perú21.- Netflix comenzó por todo lo alto el 2019 con diversos anuncios y estrenos para su plataforma de streaming por Internet. Una de sus series más populares, fue "You", una producción que ha generado polémica por algunos temas en la trama, que se renovó en exclusiva para la compañía para una segunda temporada.



Este thriller romántico y psicológico logró superar los 30 millones de usuarios en sus primeras semanas de estreno. La historia sigue a Joe, un gerente de una librería que se enamora y obsesiona con una cliente llamada Beck, averiguando todo sobre ella en las redes sociales.



Estos temas de las líneas desdibujadas entre el amor y la obsesión, además de la comparación entre un héroe y un villano, ha posicionado a " You" como una de las series más comentadas en las últimas semanas, representando los peligros de Internet y enfatizando la falta de privacidad en el ámbito digital.



A pesar de todo esto, se ha convertido en una de las más populares también por la multitud de escenas de sexo que se mantiene en pareja o en solitario. Una sin embargo, se ha diferenciado de otras, ya que presenta un tabú que hasta el día de hoy muchas personas consideran algo extraño: la masturbación de una mujer.



En la serie, Beck se masturba con la ayuda de un cojín luego de no quedar satisfecha en un encuentro sexual con Benji. La chica realiza esta acción sin darse cuenta que Joe la observa desde la calle. Esta escena es muy importante para la serie, comentó Sera Gamble en una entrevista a Cosmo UK:



"Creo que en nuestra cultura queda mucho trabajo por hacer ante la reacción del placer femenino" comentaba la "showrunner" en la entrevista. "Nos parecía importante mostrar a Beck masturbándose porque para ella es algo privado, que no comparte con otra persona. Es lo que hace cuando está sola".



Para ella, era básico mostrar una acción real que haría una mujer en la situación de Beck, hacerlo con completa naturalidad y dar énfasis al carácter enfermo de Joe al observarla desde afuera, violando completamente la privacidad de la protagonista.



"Estoy interesada en dar vida a personajes femeninos y ser honesta sobre lo que significa ser una mujer adulta", agrega. De esta manera, poco a poco la ejecutiva planea cambiar la visión del mundo con respecto al placer sexual de una mujer, algo que para el hombre es algo normal en las series y películas.