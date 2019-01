Así luce el hijo de Arnold Schwarzenegger





21/01/2019 - 10:29:08



Notitarde.- Como reza el dicho: “Hijo de tigre nace cazando”, así es como Joseph Baena, uno de los cinco hijos del exgobernador de California, actor y activista Arnold Schwarzenegger, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que recreó la famosa postura de su padre.





Baena, ahora de 21 años, no sabía que su padre era el famoso protagonista de la película “Terminator” hasta que cumplió 14.



Además, la imagen remontó a muchos en el tiempo, cuando Arnold Schwarzenegger realizó una sesión de fotos poco después de ganar su sexto título consecutivo como Mr. Olympia.



Cabe recordar que la madre de Joseph fue una empleada de Arnold Schwarzenegger, con la que este mantuvo relaciones extramaritales mientras estaba oficialmente casado con Maria Shriver.



Hijo de Arnold Schwarzenegger



Por otro lado, esta no es la primera vez en la que los usuarios de las redes sociales comparan el físico del padre con el hijo. En noviembre pasado, Joseph compartió un breve clip en el que también, en medio de su rutina de ejercicio, mostró lo desarrollados que están sus bíceps.



“Wow, eres tan guapo como tu padre”, escribió en aquel momento la usuaria @amparonakagawa, mientras que muchos otros aseguraron que el parecido era increíble y que muy pronto Baena podría igualar los triunfos que Arnold Schwarzenegger tuvo en su deporte.

La relación de Arnold Schwarzenegger con sus hijos



Joseph es uno de los cinco hijos de Arnold Schwarzenegger, y por lo que se puede ver en redes sociales, lleva una relación magnífica con su padre.



De hecho, el actor de 71 años suele alentarlo en lo que se refiere a sus rutinas con pesas.



Siempre [dando] el 100 %, especialmente cuando el jefe está cerca”, escribió Baena en sus Stories de Instagram, junto a una imagen en la que se observa que su coach realmente lo reta a llevar al máximo su rutina de ejercicios.



Ver esta publicación en Instagram Just a lil thicc Una publicación compartida de Joseph Baena (@projoe2) el 13 Ene, 2019 a las 2:23 PST