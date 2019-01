Kim K celebró el cumpleaños de Chicago con una fiesta de Alice in Wonderland





21/01/2019 - 10:10:43

Quien.- Chicago cumplió su primer año de edad el pasado jueves 17 de enero y, como era de esperarse, Kim Kardashian y Kanye West no lo dejaron pasar lanzando una fiesta a lo grande y con temática de Alicia en el País de las Maravillas en su casa de Hidden Hills, California.



Por si no fuera suficiente la espectacular camioneta que recibió la hija más pequeña de los Kardashian Wets, –aunque en unos meses dejará de serlo ya que recientemente Kim anunció la espera su cuarto hijo– sus padres decidieron organizarle este sábado una fiesta digna de una princesa.





Gracias a las instastories de Kiki, pudimos observar la ostentosa decoración inspirada en la película de Alicia en el País de las Maravillas que incluía un laberinto de pasto en el pasillo, un pastel de tres pisos con el icónico gato Sonriente, un inflable colocado en el jardín, entre otras cosas.





Pero eso no fue todo, la estrella de 38 años, encontró a su hijo Saint con Chicago en un tierno momento donde lo vimos compartirle de su bebida, sosteniendo el vaso para dárselo en la boca. En la grabación escuchamos decir a Kim: "eres muy amable por compartir esto con tu hermana".





Lo que nos sorprendió es que la pequeña no estuviera vestida de Alicia, lo que ella o –sus padres– eligieron como outfit para su gran día fue un vestido blanco satinado que combinó con unas botas negras y unas flores en el pelo. Y Saint llevó una playera larga con unos jeans y sneakers, lo que nos llamó la atención ya que esperábamos verlo disfrazado de algún personaje de la película.



Aunque la fiesta se veía muy divertida, parece que a Chicago no le llamó mucho la atención ya que en los videos compartidos por la gurú de belleza, pudimos ver que se la pasó mejor jugando con su hermano dentro de la casa. De fondo escuchamos a Kim decir que los dos no se despegan y que les encanta pasar tiempo juntos y se nota