La nueva it couple de Hollywood: Brad Pitt y Charlize Theron





21/01/2019 - 10:07:55

Quien.- Desde que en 2016 se anunciara el divorcio de Angelina y Brad, el actor ha sido involucrado con varias parejas sentimentales, una de ellas fue su ex novia de con la que duró cinco años, Jennifer Aninston, pero para nuestra mala suerte no fue cierto. Ahora, nuevamente lo están juntando con una actriz, pero no cualquiera, sino la archienemiga de Jolie, Charlize Theron.



Según el sitio The Sun, esta posible pareja fue presentada por Sean Penn, ex prometido de Charlize. "Se han visto casualmente por casi un mes", dijo la fuente al medio de comunicación, el cual continuó "han sido amigos por un tiempo", –irónicamente gracias a Sean– "pero las cosas han evolucionado", añadió.





Se rumora que la nueva pareja más hot comenzó a salir a finales de diciembre, por Navidad, y que después de eso, han pasado mucho tiempo juntos en la mansión de él ubicada en Los Feliz, California. A pesar de eso, la actriz aún no ha conocido a ninguno de los hijos del actor.

Brad Pitt

La agencia de representación de Brad Pitt ha pedido a la española que nigue los rumores.



Lo irónico de esta situación es que tanto ella como él ha adoptado. Theron a dos: August y Jackson y Pitt a seis: Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox, Maddox y Pax, tema que los podría ayudar a entenderse mejor y unirse más que en sus antiguas relaciones.



A pesar de llevar un tiempo saliendo, fueron vistos por primera vez en la fiesta que se llevó a cabo después la presentación de la película Roma, el 12 de enero en Chateau Marmont, West Hollywood, donde ella estaba en el bar tomando un vodka y él, agua mineral, ya que dejó las bebidas alcohólicas después su separación con Jolie.



Los testigos dijeron que estaban muy juguetones y el que brazo de él estaba alrededor de la espalda de ella. Incluso en algún punto de la noche Brad le guiñó el ojo a Charlize de la forma más coqueta y romántica posible.



Por último, la fuente añadió que Brad se encuentra en un buen momento de su vida, por lo tanto esperamos que los dos estén muy felices.