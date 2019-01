Victoria Beckham se sincera sobre los verdaderos problemas en su matrimonio







21/01/2019 - 10:05:27

Quien.- David y Victoria Beckham han formado uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social desde que se dieran el "sí quiero" e n una multitudinaria boda hace ya dos décadas, pero la suya también ha sido sin duda una de las uniones que más ha dado que hablar.



Más en concreto, la diseñadora y el futbolista retirado se enfrentan periódicamente a rumores acerca de una inminente separación que nunca llega a materializarse y que, sin embargo, siguen surgiendo cuando menos se lo esperan.





"Puede acabar resultando bastante frustrante, pero lo dejo todo en manos de mi equipo de relaciones públicas. Yo intento no involucrarme", ha afirmando al respecto la ex Spice Girl en una nueva entrevista al periódico The Guardian.



Sin embargo, y por mucho que se haya labrado una reputación de Reina del hielo debido a su costumbre de no sonreír casi nunca en las fotos o de no mostrar ninguna emoción en general, Victoria no deja de ser humana y en ocasiones no puede resistir la tentación de demostrar lo mucho que se equivocan.



"La verdad es que sí que tienes que ser bastante controladora porque la gente es capaz de creerse cualquier cosa, y cuando encima son todo puras invenciones, resulta aún más molesto", ha reconocido.



Por otra parte, tampoco es que a ella le sobre tiempo como para prestar atención a los rumores sobre su familia. Entre su carrera en el mundo de la moda y los compromisos profesionales que aún mantiene su marido, ambos se ausentan a menudo de casa, lo que la obliga a organizarse y delegar cualquier tarea que no sea imprescindible.



"A ver, los mensajes acerca de las actividades del colegio de los niños me llegan al celularl, no importa donde esté, y así sigo pudiendo lidiar con todo eso. No quiero que se me malinterprete, sí que tengo ayuda. Tengo alguien que me ayuda, así que no tengo que poner lavadoras ni planchar. Y también tengo a alguien que me ayuda con los niños, que es una persona maravillosa en la que confío plenamente. David también viaja muy a menudo, y a él le resulta muy duro", ha asegurado Victoria acerca de cómo compagina su trabajo con su papel de madre de cuatro hijos: Brooklyn, de 19 años, Romeo, de 16, Cruz, de 13, y la pequeña Harper de siete.