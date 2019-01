Wilster cae ante Bolívar en 3 minutos y con gol raro







21/01/2019 - 07:32:05

Opinión.- Sin efectividad, imprecisiones, juego brusco y víctima de un gol “dudoso”, Wilstermann perdió ayer ante Bolívar (0-2), en el estadio Félix Capriles, en el inicio del torneo Apertura.



Pese a que los rojos mantienen la base del equipo que jugó en 2018, perdieron su identidad en la cancha y no supieron romper la defensa de la Academia.



El trío “temible” del Hércules, integrado por Cristian Chávez, Serginho y Gilbert Álvarez, se olvidó del “juego bonito” y perdonó al rival en varias ocasiones.



El Sub 20 Sebastián Galindo hizo su mejor esfuerzo, pero tenía al frente a un rival “aplomado” que lo superó constantemente por su zona.



El sistema que pretendió implementar el entrenador Miguel Ángel Portugal dejó molestia entre los hinchas de Wilstermann, quienes insultaron y le arrojaron objetos cuando se fue al camarín norte, al final del compromiso.



Este resultado negativo fue un duro golpe para la afición del aviador, que advierte duras jornadas de fútbol cuando inicie su andamiaje en la Copa Libertadores de América, tanto de local como visitante.



El clásico nacional comenzó con los dos equipos dispuestos a buscar el resultado y generando contadas acciones de gol. Los futbolistas se caracterizaron por la poca efectividad para romper el cero del marcador.



El Rojo propuso acciones ofensivas con Gilbert Álvarez y Serginho, pero el portero de Bolívar, Guillermo Viscarra, estuvo atento y evitó la caída de su arco.



En el complemento, Thomaz Santos potenció su ofensiva y arrinconó al cuadro valluno.



El brasileño naturalizado boliviano, que fue recibido por los aviadores con billetes falsos y máscaras con la cara del dirigente Marcelo Claure (en referencia a su decisión de fichar por el Celeste), superó a los zagueros locales y asistió a Marcos Riquelme, que anotó con un golpe de cabeza, a los 79 y 81 minutos.



El primer tanto recogió críticas en el club valluno, puesto que pareció que la pelota no ingresó. Pese a ello, el tanto fue validado por el juez de línea.



Los goles dejaron sin posibilidad de reacción a Wilster, que no pudo descontar ni con pelota parada.



GASES Al final del cotejo, los hinchas del sector sur lanzaron gases lacrimógenos al camarín de Bolívar. Ello provocó la molestia de los integrantes celestes.



LESIÓN El volante de Bolívar Enrique Flores dejó el terreno de juego con un diagnóstico preliminar de una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda.



22



Mil 700 entradas fueron vendidas en el clásico nacional, lo que dejó una recaudación de 1.142.160 de bolivianos, en la primera fecha del Apertura.



SÍNTESIS

Wilstermann: 0



Arnaldo Jiménez



Alex da Silva



Fernando Saucedo



Ramiro Ballivián



Óscar Vaca



Ronny Montero



Moisés Villarroel



Sebastián Galindo



Serginho



Cristian Chávez



Gilbert Álvarez



Entrenador



Miguel A. Portugal



Cambios:



Melgar x Galindo;



Ortiz x Saucedo y Miranda x Álvarez



Bolívar: 2



Guillermo Viscarra



Luis Gutiérrez



Mauricio Prieto



Diego Bejarano



Enrique Flores



Hernán Rodríguez



Leonel Justiniano



Mateo Flores



Juan M. Callejón



Juan Carlos Arce



Marcos Riquelme



Entrenador



César Vigevani



Cambios:



Santos x M. Flores;



Leaños x E. Flores y Saavedra x Arce



Bolívar: Riquelme (79’ y 81)



Estadio: Félix Capriles (CBB)



Público: 22.700 espectadores



Recaudación: 1.142.160 bolivianos



Árbitro: Alejandro Mancilla (BEN).



minuto 90



Lamentablemente no pudimos anotar las opciones que generamos”. Gilbert Álvarez - WILSTER



Estoy contento porque hice los goles para el triunfo ante un duro rival”. Marcos Riquelme - BOLÍVAR