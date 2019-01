Medios estatales copados con campaña masista







21/01/2019 - 07:30:47

El Diario.- Los medios informativos controlados por el Ministerio de Comunicación incurrieron en lo que algunos estudiosos llaman “apología electoral” a favor del presidente-candidato Evo Morales, a una semana de las elecciones primarias de este 27 de enero. La acción se suma a una encuesta de intención de voto que ese despacho admnitió haber pagado hace unas semanas.



En menos de 48 horas, el aparato de propaganda gubernamental, concentrado en el periódico Cambio, la agencia ABI, el canal Bolivia TV y la radio Red Patria Nueva, con sus repetidoras en la red de emisoras comunitarias, se dedicó a afianzar la candidatura, proclamación y campaña de Morales Ayma para las elecciones del domingo en las que el caudillo del Movimiento al Socialismo - MAS no tendrá ningún oponente interno.



Bolivia TV y Patria Nueva transmitieron las “proclamaciones” de la militancia oficialista en Tarija, Santa Cruz y El Alto, mientras Cambio le dedicó su portada a actos partidarios similares en Sucre y Punata. La Agencia Boliviana de Informaciones, a su vez, subió 12 notas referidas a la “proclamación de Morales” tan solo entre sábado y domingo.



La comunicadora y pedagoga cochabambina Mónica Olmos cuestionó este uso discrecional de los medios estatales, en cuanto a contenidos que deberán ser estudiados como casos particulares en las aulas universitarias de las ciencias de la información.



“En mi época estaba de moda hacer análisis morfológicos del periódico para identificar tendencias, los estudios de contenido iban de la mano. Hoy, las Tesis en Comunicación no sé qué se plantearán pero considero que Cambio es un buen ‘tema de tesis’, algo así como un caso patológico de la deformación y manipulación del periodismo”, citó Olmos en sus redes sociales.



La académica lamentó que el periódico estatal sea un simple medio de propaganda política.



Los medios estatales se convirtieron con los años en medios de propaganda del MAS, disfrazando la campaña proselitista sostenida como actos de entregas de obras o “gestión gubernamental”.



El escritor e investigador Edgar Ramos ya había descrito la figura de apología electoral en octubre, cuando la Gobernación de La Paz rescindió el convenio con el programa Cabildeo por el supuesto apoyo a la candidatura del ex presidente Carlos Mesa a través de Radio Líder FM, una emisora dependiente de ese nivel departamental.



Ramos, quien también es director de la Unidad de Comunicación de la Gobernación paceña, citó tres leyes que regulan el uso de bienes estatales, en este caso los medios de comunicación, como son la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción del 31 de marzo de 2010; el Código Penal Ley 10426 del 23 de Agosto de 1972; y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990.



La Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz” en su artículo 26 señala que “el servidor público que otorgue un fin distinto al cual está destinado un bien estatal, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”; mientras el art. 154 del Código Penal agrega: “El funcionario público que omitiere o rehusare hacer algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.



El uso de los medios estatales como aparatos de propaganda del partido oficialista se suma a la denuncia que activó el diputado opositor José Carlo Gutiérrez ante el Tribunal Supremo Electoral - TSE, por la difusión de una encuesta de intención de voto favorable a Morales el pasado 16 de diciembre en cinco impresos privados.



La ministra de Comunicación, Gisela López, interpretó que la encuentra no vulnera ninguna norma, pero reconoció que fue el Gobierno central el que pagó la publicación en los diarios El Deber, La Razón, Correo del Sur, El Potosí y La Estrella del Oriente.



“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados”, escribó la funcionaria hace diez días.



El hecho vulnera los artículos 135 y 136 de la Ley del Régimen Electoral, pero los vocales del TSE no se han manifestado hasta la fecha. El tema fue abordad o el miércoles en Sala Plena, pero se declaró cuarto intermedio hasta la siguiente sesión de esta semana, cuando solo falten cuatro días para las elecciones primarias.



El diputado Gutiérrez agrega que el tema deberá pasar al ámbito penal por el uso de recursos públicos y la malversación de dinero estatal.