San José salva un punto en casa ante Nacional Potosí







21/01/2019 - 07:30:13

Página siete.- San José salvó un punto en casa. El último campeón nacional estuvo cerca de caer como local en el estadio Jesús Bermúdez ante Nacional Potosí, pero un gol sobre la hora le ayudó a rescatar una unidad en el inicio del torneo Apertura de la División Profesional.



El central Edemir Rodríguez, que llegó como refuerzo para esta gestión, fue quien salvó a la “V” azul en el minuto 87, a poco del final del partido.



Los potosinos demostraron que les hace bien jugar en el Bermúdez. El año pasado habían ganado por 3-2 y en esta jornada estuvieron cerca de repetir.



Los locales abrieron el marcador cuando se disputaba el minuto 29. Rodrigo Ramallo sacó un remate desde la zona derecha del terreno de juego y venció al golero Javier Rojas.



Poco duró la alegría para el equipo campeón, una vez que Vladimir Castellón empató las acciones cuando se disputaba el minuto 36.



Uno de los destacados en la banda sangre fue el sub-20 Luis Pavia, quien aportó en la generación de juego y se complementó bien con el resto de sus compañeros.



Harold Reina fue otro de los hombres punzantes en la visita, que planteó un juego abierto en los primeros 45 minutos.



Por el lado de los locales estuvieron bien parados Rodríguez, Ramallo y Jhasmani Duk, quienes estuvieron cerca de aumentar las cifras a favor del conjunto local.



Los locales entraron en busca de ampliar las cifras en el complemento. Propusieron un juego más ofensivo con el ingreso de Carlos Saucedo por Ángel Sánchez, pero faltó puntería a la hora de definir cada una de las jugadas.



La gente comenzó a presionar, había algo de molestia porque no salían las jugadas y ello aumentó con la llegada del segundo tanto potosino.



A los 80’ de juego Víctor Galaín le ganó las espaldas a los centrales de la “V” azul y decretó el 2-1 en el marcador.



Los santos estaban obligados a salir con todo en procura del empate, se lanzaron con todo sobre la puerta contraria, hasta el minuto 87 que llegó el tanto de Rodríguez, que llegó tras un gran remate.



Siguió la presión, pero el tiempo no alcanzó para buscar el tercer tanto.



Estadio Jesús Bermúdez



Goles: Ramallo 29’ y Rodríguez 87’ (SJ); Castellón 36’ y Galaín 80’ (NP).

Árbitro: Luis Yrusta.

Rojas: No hubo.

Público: 15.000 personas aproximadamente.



