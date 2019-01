Oriente y Royal Pari empataron 1-1







21/01/2019

El Día.- Oriente Petrolero y Royal pari se tuvieron que conformar con el empate (1-1) en el cierre de la primera fecha del torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano. Los realistas llegaban mejor parado al partido que su rival; no obstante, la desconcentración y el desorden provocaron que no consigan sumar las tres unidades. Los verdolagas estuvieron más compactos, pero apostaron por las individualidades para salvar un punto. En este sentido, José Alfredo Castillo hizo un golazo para sellar el marcador.



Dominio realista. La primera parte se pintó de rojo en el “Tahuichi” cada vez que Saulo Guerra, Mauro Milano y John Mosquera agarraban el balón. Este trío puso en aprietos a los refineros. Gracias a ello nació la jugada del gol de Ricardo Orihuela; Guerra recuperó el esférico en el medio sector, vio que Milano penetraba por la derecha y le dio el balón, luego el argentino envió un centro milimétrico para que Orihuela venza a Romel Quiñónez de cabeza. Corrían los 29 minutos.



Royal Pari no tenía de qué preocuparse, ya que Oriente no era tan efectivo. Si bien el colombiano Cleider Alzate y el argentino Lucas Mugni buscaban a Castillo y Mauricio Sperduti, no podían concretar una jugada clara.



Mientras que Milano y Guerra no se equivocaron, los inmobiliarios llevaban tranquilos la corta ventaja. Así se fueron al descanso.



Aprovechó la oportunidad. Mauricio Soria movió sus fichas para el segundo tiempo e ingresó Julio César Pérez por el juvenil Marcelo Suárez para darle mayor profundidad a la banda derecha. Esa agilidad del recién ingresado sumado a las constantes pérdidas de balón de Milano y Guerra hicieron que los verdolagas manejaran los momentos y llegaran al gol. Mugni mandó un centro a la derecha para que Pérez alcance el balón, este mandó un centro que fue desviado por un defensa realista pero le volvió a caer, intentó nuevamente centrar pero le cayó a Cristian Machado quien no despejó bien, el olfato goleador de Castillo estuvo intacto, cogió el esférico y disparó un misil imposible de atajar para Jorge Araúz a los 63". Premio para la perseverancia verdolaga y castigo para el desorden y desesperación inmobiliaria.



Ambos planteles atacaron para superar el empate, sin embargo, ninguno pudo concretar y se conformaron con la igualdad en puntos.



Estadio: "Tahuichi Aguilera", de Santa Cruz

Público: Seis mil personas aprox.

Árbitro: Juan Nelio García (Santa Cruz)

Asistentes: Carlos Tapia y Ángelo Choque (ambos de Santa Cruz)

Gol: 63" Castillo (OP). 29" Orihuela (RP)

TA: 22" Castillo, 37" Suárez y 79" Cuéllar (OP). 23" Brau, 27" Chávez, 66" y 90" Milano, 83" Machado y 90+1" Guerra (RP)

TR: 90" Milano (RP)