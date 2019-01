Destroyers golpea a Blooming en el arranque







21/01/2019 - 07:18:37

El Deber.- Un solitario gol de Diego Paz de tiro de esquina bastó para alegrar a Destroyers y amargar a Blooming en la primera fecha del torneo Apertura, que se jugó la tarde de este domingo en Santa Cruz. El "cuchuqui" comenzó con pie derecho el ciclo iniciado por el técnico brasileño Evandro Guimaraes.



Destroyers cimentó su triunfo en la seguridad de Elder Araúz en el arco, la solidez de Ricardo Duarte en la zaga y la entrega de Diego Paz y del venezolano Rodderyk Perozo en el medio sector. Este último una de las figuras del partido al igual de Araúz.



El "cuchuqui" tuvo en frente a una academia que mostró cosas interesantes en la primera parte con Paúl Arano como el más inquietante. Los que también mostraron algunos chispazos en el cuadro celeste fueron José Vargas y el sub-20 Brayan Sosa; sin embargo, los de Erwin Sánchez carecieron de un conductor en el medio sector.



El gol olímpico nació de un tiro de esquina ejecutado por Paz. El volante sacó el derechazo desde la izquierda. En el trayecto Duarte y dos rivales de Blooming fueron a buscar el esférico, pero ninguno logró tocar. Finalmente, la pelota se metió por entre las piernas de Alexis Blanco, que falló en su intento de despejar. Fue el único tanto del partido marcado a los 45 minutos de la primera parte.



En el complemento, Blooming no mejoró y Destroyers se mantuvo ordenado. Sánchez hizo ingresar a José Gabriel Ríos por Junior Sánchez y a Leonardo Vaca por Rafinha. Este último, a los 69", cabeceó horrible cuando estaba solo y son marca.



A los 83", Vaca otra vez puso a prueba al meta destroyano, que con lo justo salvó su portería tras un cabezazo. Dos minutos después Arano tuvo la más clara al estrellar el balón en el vertical izquierdo del meta "cuchuqui". De ahí en adelante no hubo tiempo para más. Destroyers fue un justo ganador porque mantuvo una línea de juego ante un rival que no tuvo los argumentos para cambiar la historia.