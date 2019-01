Sánchez no consolidó política energética, evalúan expertos





21/01/2019 - 07:13:09

Página Siete.- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, no logró consolidar una política energética de largo plazo y le miente al país, coincidieron expertos del sector después de realizar una evaluación de gestión. La autoridad ocupa el cargo desde el 23 de enero de 2015.



En los últimos años, el país registró un descenso en la producción de gas natural y bajó de 59 millones de metros cúbicos día (MMmcd), registrado en 2014, a 50,9 MMmcd, en 2018.



Por ende, repercutió en un menor volumen exportado a los mercados de Brasil y Argentina. Además el nivel bajo es el resultado de que no hubo nuevos descubrimientos de campos de gas. Sin embargo, el ministro Sánchez afirmó que Bolivia pasó de una “época de oro” a la “era de platino” del gas.



Al respecto, el consultor del sector privado Boris Gómez afirmó que el tema es que el Gobierno no tiene una política energética de largo plazo debido a que “nunca” concretaron una legislación de electricidad, en hidrocarburos ni en renovables.



“Ya no es tema de perfiles ni personas, sino de una ausencia global de visión y de construcción de un paradigma nuevo en atracción de inversiones y generación de oportunidades para el país”, señaló.



Según el experto José Padilla, el Ministerio de Hidrocarburos no ha manejado con transparencia las políticas en materia energética y, por el contrario, le hizo “daño” a nivel internacional al país, es el caso del contrato que se tiene con Brasil.



“Otro aspecto negativo es el resultado de las reservas reales probadas en trillones de pies cúbicos (TCF) de los hidrocarburos. Además, un punto que es vital para la economía del país ha sido no realizar exploraciones desde el inicio de este Gobierno, debido a que en la actualidad nos encontramos en un momento crítico en nuestras reservas de gas natural”, mencionó.



En su criterio, la fase de exploración de los diferentes proyectos hidrocarburíferos debían haber comenzado hace 10 años.



Paralelamente, observó que hasta la fecha no se haya cumplido con el mandato de la Constitución Política del Estado, por no tener una nueva Ley de Hidrocarburos, herramienta jurídica que puede servir para atraer inversiones extranjeras.



El analista Augusto Vargas calificó de “desubicada” la declaración del ministro cuando dice que el país pasó de vivir una época de oro a la de platino, que es igual a 10,7 TCF de reservas; una renta petrolera de 38.000 millones de dólares; cobertura de gas domiciliario; inversión de 14.000 millones de dólares en 13 años; exportación de úrea, GLP, entre otros.



“Pero lo que no dice este Gobierno es que las reservas fueron encontradas en gestiones anteriores a 2006; ningún campo importante fue descubierto en estos 13 años, sólo se publicitan nuevos descubrimientos, pero ninguno se concreta”, cuestionó.



Además, la renta petrolera tiene su origen en una ley aprobada en 2005; el millar de pies cúbicos de gas costaba un dólar cuando se firmó con Brasil y en 2013 y 2014 llegó a costar hasta 10 dólares, son temas que no se dicen, según Vargas.