Internet lento limita el uso de herramientas







21/01/2019 - 07:08:13

El Día.- Ejerce la docencia hace ocho años y apuesta por el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas educativas al momento de impartir clases pues estas no solo dinamizan la enseñanza en el aula, sino también prepara a los estudiantes para las exigencias del mercado laboral. Asegura que en esta era de revolución tecnológica el rol del docente es ser un facilitador y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben ser empleadas en todas las áreas “hoy en día el profesional que se duerme un mes queda obsoleto” sostuvo Allegri es por ello que hace énfasis en la formación constante.



P. ¿En Bolivia se elaboran sitios con temática de educación?

F.A.: No tenemos un desarrollo muy fuerte en lo que es contenido propio, podría decirse que aquí estamos en una especie de consumidores, no hay muchos sitios en los cuales existan iniciativas para desarrollar temas educativos, hay algunos sí que están tratando de hacer, pero son muy poquitos.



P. ¿Las universidades están equipadas para soportar esta revolución tecnológica?

F.A.: Algunas universidades no, porque la generación de ordenadores se renueva cada vez, lo bueno de la tecnología es que ha bajado tanto su precio debido a la industria china que puede llegar a ofertar algo de 1.500 dólares en 200 bolivianos. De ahí nace Arduino, por ejemplo, donde gente de muy escasos recursos ya puede utilizarla, por lo tanto, el costo no debería ser una dificultad.



La dificultad es que naturalmente puede que se tema al cambio y para eso se necesita estudiar y seguir preparándose porque si bien es barato se necesita saber utilizarlo y esa es una de las mayores dificultades que se encuentra a nivel regional y es algo que puede frenar el crecimiento.



P. ¿Cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial en Bolivia?

F.A.: Afuera avanzaron tanto en el desarrollo de inteligencia artificial que hoy en día es algo normal, todas las empresas la aplican. Por ejemplo, Power BI que a nivel de educación permite ver cuando he tenido mayor tendencia de atraso de mis estudiantes o empresarialmente permite saber el estado de ventas. El desarrollar inteligencia artificial como tal es un poco lejano pero utilizarlo y con eso lograr mejorar la educación y la toma de decisiones es realmente algo que puede hacerse.



P. ¿Qué herramientas son indispensables para un docente?

F.A.: Deben tener: una plataforma donde los chicos puedan interactuar entre ellos y una colaborativa para que él pueda enseñar y delimitar el avance, por ejemplo, Trello donde el docente va colocando en un listado todo lo que tienen que hacer y luego a cada tarea se asignan equipos y ellos con su propio equipo forman un panel.



La biblioteca digital que ayuda con la validez de conocimiento y no se debe dejar de lado la pizarra ya sea la convencional o multimedia interactiva.



P.¿Cómo planifican el uso de estas herramientas en el aula?

F.A.: Si uno se deja atropellar por la tecnología y no la planifica para la implementación en aula es básicamente innecesaria y llega a ser un estorbo porque se llega a tener un docente que solo pone vídeos de YouTube y el estudiante pierde la noción del facilitador que debería tener, simple y llanamente se confunde con una sesión de video en la cual el estudiante dice “para qué vengo a clases si lo puedo ver también desde mi casa” Entonces la idea de la planificación es el manejo de una guía, una hoja de ruta que tiene recursos y esos recursos son previamente planificados.



P. ¿Qué impacto tendría el mercado laboral docente con el uso de herramientas tecnológicas?

F.A.: Ese temor a ser desplazado es erróneo porque el docente como tal ya ha sido desplazado porque entre una clase magistral y la clase virtual del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que es gratuita y con docentes que tienen doctorados ya es una competencia. Hoy en día el rol del estudiante es protagónico mientras que el docente es un facilitador. Y si sabe canalizar la tecnología es fantástica, por ejemplo, learning analytics.



P. ¿Cómo nos encontramos tecnológicamente respecto a los demás países latinoamericanos?

F.A.: A nivel tecnológico estamos pisándole los talones, en una escala del 1 al 10 estamos en un 8, pero a nivel cultural y de aprovechamiento estamos en un 4. Tenemos tecnología como Power BI o tecnología artificial que ya sea por desconocimiento o temor a aprender a utilizarlas no las usamos y son sencillas.



"El desarrollar inteligencia artificial es improbable, utilizarla para mejorar la educación debería ser una realidad".