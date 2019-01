Contrabando frena ingreso de papa tarijeña a mercado nacional







21/01/2019 - 07:02:57

El País.- En el marco de la 36ava Feria de la Papa realizada en la comunidad de San Andrés, los agricultores, si bien señalaron que este año la producción fue buena, culparon al contrabando proveniente de Perú de los precios bajos de su producto.



El secretario general de la comunidad de San Andrés, Arturo Alfaro, dijo que este problema “mata” al sector, pues no los deja ingresar al mercado nacional. “Nosotros los productores de Tarija y de otros departamentos producimos lo suficiente para mantener a todo el país, pero en los mercados de Oruro, La Paz, Santa Cruz toda la papa que se vende es peruana”, protestó.



Detalló que los precios de la carga de papa boliviana oscilan entre los 120 y 150 bolivianos, lo que hace que la arroba llegue a costar entre 15 y 18 bolivianos. Precio que no cubre los costos de producción del agricultor. Agregó que eso no solo sucede con este alimento, sino también con la uva que viene de Chile, además de la cebolla y ajo provenientes de Argentina.



Pero sumado a esto, otros problemas a los que se enfrentan es a la falta de asesoramiento técnico de las autoridades locales y departamentales, a las condiciones climatológicas como las granizadas o la sequía y a las plagas que se sufren no solo en San Andrés, sino también en Guerrahuayco y Bella Vista, que son las zonas productoras más grandes.



Testimonios

Marco Eduardo López Guerrero, agricultor de San Andrés, apuntó que para él este año no fue bueno porque la semilla que usó no fue garantizada, la carga proveniente de Iscayachi o Huacata le costó 150 bolivianos, mientras que la certificada le costaría 300 bolivianos en Villazón, dijo que también no le jugó a favor la excesiva humedad de la tierra.



Respecto a la venta de su producto coincidió en que el conflicto para ingresar al mercado nacional es el contrabando. “El contrabando es un gran problema que incluso ha entrado hasta Tarija. Se nota porque es papa de otro color y eso afecta a los pequeños productores”, explicó.



Leocadia Tejerina, agricultora de la misma región, que produce las variedades Marcela y Desiree, dijo que este año le fue “bien no más”, pues de una carga de semillas sacó 40 cargas, más aún se quejó del precio, explicó que debe vender su producto al precio “que se pueda” con el fin de retornar los más pronto a su comunidad. “A veces tengo que fraccionarla en arrobas, cada una a 20 bolivianos, prefiero entregarla por cargas”, dijo.

Más aún a Eusebio Vicente no le fue tan bien, reveló que de una carga de semillas sólo sacó entre cinco o seis cargas, esto porque su tierra ya está “cansada”. Antes llegaba a entre 10 y 15, además dijo que le afectó que el precio de la papa haya bajado mucho por la competencia del contrabando.



Por esta razón anunció que dejará de sembrar papa para dedicarse a otros alimentos como nabos, zanahorias, maíz, lechuga, acelga y perejil.

Entretanto, Jorge Alvarado, proveniente de San Isidro, provincia Avilés, indicó que este año le fue bien, pero coincidió con los otros productores en que los precios están bajos, lo que afecta a las ventas. Ratificó que es el contrabando el que impacta en los precios y en la expansión de sus mercados.



El problema a nivel nacional

En los últimos años la presencia de productos peruanos se ha disparado en los mercados nacionales. Ya no solo ingresa papa peruana sino también productos como arándanos, sandía, tomate y rosas que se suman a la papa, cebolla, manzana, chirimoya, palto, uva, camote, chuño, zanahoria, limón, melón, ají, comino, ajo y alcachofa afectando a los agricultores nacionales.



De acuerdo a declaraciones dadas a medios nacionales, productores de papa cochabambinos aseguraron que la papa holandesa peruana es muy demandada por las rosticerías y restaurantes porque es ideal para freírla, mucho más grande que la boliviana. La carga cuesta 300 bolivianos, el doble que la nacional.



Los agricultores nacionales indicaron también que el Gobierno peruano brinda mucho apoyo a los agricultores, con asesoramiento técnico, capacitación, gestiones para exportar y apoyo económico, lo que no se hace en el país.



Tarija ocupó el segundo lugar en 2018



El año pasado, el secretario de Gobernabilidad, Luis Alfaro Arias, quien es oriundo de San Andrés, resaltó que el departamento de Tarija alcanzó el segundo lugar en producción nacional de papa, punto que fue destacado en el tradicional encuentro de productores y expositores de este producto en la comunidad de San Andrés, donde se presentaron diversas variedades.



Las variedades mostradas en esa oportunidad fueron: Desiree, Jaspe, Yungay, Cardinal, Marcela, Runa Criolla, Americana, Collareja, Alpha, Runa Iscayachi y Revolucionaria.