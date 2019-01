Anuncian más inversiones para la industria del etanol







21/01/2019 - 07:01:27

Correo del Sur.- El Ingenio Sucroalcoholero Aguaí seguirá invirtiendo para garantizar no sólo el abastecimiento de azúcar para el mercado interno, sino también el alcohol anhidro necesario para la producción del etanol, en el marco del acuerdo arribado con el Gobierno para impulsar los biocombustibles. Pidió no temer a la ampliación de la frontera agrícola.



El presidente de Aguaí, Cristóbal Roda, afirmó que la empresa se atrevió a invertir más de $us 400 mil en el actual periodo de Gobierno y que su compromiso es vigorizar la industria sucroalcoholera.



El proyecto de los biocombustibles apunta a una producción de medio millón de litros en los próximos tres a cuatro años.



"Eso requerirá una inversión de $us 1.600 millones (...), lo que significa cuatro nuevos ingenios", explicó el empresario.