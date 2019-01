Morales analiza cambios en su gabinete para un año electoral







21/01/2019 - 06:45:51

El presidente Evo Morales está a horas de iniciar el año 13 de su tercera gestión de Gobierno.



Las decisiones aún no han sido tomadas señalaron fuentes cercanas que prefirieron no referirse al tema señalando que la palabra final la dirá el presidente Evo Morales, siendo esa atribución exclusiva.



Este es un año eminentemente electoral. La siguiente semana, el 27 de enero, Bolivia vivirá las elecciones primarias en las que los militantes de partidos elegirán a sus candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia.



Luego de nueve meses, el 27 de octubre, los bolivianos asistirán a las urnas a elegir al próximo presidente y vicepresidente de Bolivia. Por tanto, esta gestión es altamente política y electoral.



Y aunque las fuentes no revelan detalles, dejan ver que los cambios de los últimos días en las cámaras de Senadores y de Diputados muestran un posible rumbo que tomará el gabinete ministerial.



El periódico El Deber, también identificó las principales apuestas. Aseguró que la expresidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño asumiría el ministerio de Salud, en reemplazo de Rodolfo Rocabado.



“Nélida Sifuentes, senadora de Chuquisaca, reemplazaría a Eugenio Rojas, en Desarrollo Productivo, aunque César Cocarico, de Desarrollo Rural, también suena como sustituto”, dijo ese medio.



La concejala de Cochabamba y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Rocío Molina, podría ser la próxima ministra de Comunicación en reemplazo de Gisela López. Este diario intentó comunicarse con ella, pero no respondió al llamado. Sin embargo, las fuentes también señalaron que se buscaría un estratega como Manuel Canelas, exdiputado y viceministro de Coordinación.



Ayer en la concentración en Tarija se vio la presencia del representante Permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, quien desde primeras horas de la mañana anunció que acompañaría a Morales en sus actividades. También el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales arribó al país para participar de los actos programados. Según algunos datos, Llorenti podría ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de Diego Pari.



El medio cruceño consideró que “Javier Zavaleta (Defensa), Wilma Alanoca (Culturas), Mariana Prado (Planificación), Roberto Aguilar (Educación), César Navarro (Minería) y Héctor Arce (Justicia) parecen tener su continuidad asegurada”.



MENSAJE Según ABI, Morales pondrá en relieve este martes, desde las 9 de la mañana, durante un mensaje informe a la nación en el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional, los logros alcanzados en 13 años versus 180 de era republicana.