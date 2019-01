Investigan a 3 jueces por vínculos con el grupo de Jhasmani T.







21/01/2019 - 06:42:47

Los Tiempos.- El Ministerio Público señaló ayer que otros tres jueces que trabajan en el Juzgado de Cochabamba son investigados por presuntos vínculos con el consorcio del abogado torturador Jhasmani T. L.



La información se reveló en la audiencia de medidas cautelares del vocal de la Sala Penal Tercera Nelson P. A.



Los representantes de la Fiscalía explicaron que el caso debía ser tratado por el juez E. V., quien se excusó porque se indagan sus nexos con el consorcio.



“Seguramente la investigación arrojará elementos de convicción, si ha existido o no otras personas, especialmente funcionarios públicos como son jueces o fiscales que estén involucrados”, manifestó el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga.



Señaló que en los próximos seis meses las pesquisas establecerán el grado de participación o no de otros funcionarios del órgano judicial.



Después de más de cuatro horas de audiencia, la juez cautelar del Juzgado de Instrucción Nº 6 Carmen Ticona determinó detención domiciliaria con custodio policial, arraigo y una fianza de 70 mil bolivianos para el vocal Nelson P. A.



Asimismo, tiene prohibido acercarse al palacio de justicia y tener contacto con los otros imputados y coimputados.



El abogado del vocal, Rolando Magne, acotó que impugnarán formalmente el fallo en la próximas horas. Similar es la posición de la Fiscalía, Viceministerio de Transparencia y Consejo de la Magistratura.



CASO DEMUESTRA CRISIS EN LA JUSTICIA



En criterio del abogado constitucionalista César Cabrera, el caso de la conformación de un consorcio dirigido por el abogado Jhasmani T. L. revela la existencia de una profunda crisis en el sistema de justicia en el país.



“Este señor mostró lo más bajo que pueda existir en la administración de justicia y en el ejercicio de la corrupción, de ahí se van a develar conexiones. Muestran cómo está de podrida la justicia”, aseveró a tiempo de agregar que se debe pedir la inhabilitación de su título profesional, no su suspensión.



REORGANIZARÁN SALAS ANTE DETENCIÓN DE VOCALES



REDACCIÓN CENTRAL



Fuentes cercanas al Consejo de la Magistratura indicaron que, ante la detención de dos vocales de la sala penal segunda y tercera, Anawella P. y Nelson P., el presidente y la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia deben reunirse para reorganizarse para evitar acefalías.



Denuncian monopolio



Funcionarios de la Fiscalía denunciaron ayer en audiencia que el bufete de abogados Leclere y Asociados, dirigido por Jhasmani T. L., monopolizaba la defensa de casos polémicos.



“Una persona que trabajaba en el estudio jurídico (…) refiere que se le entregó mil dólares al vocal de la sala tercera para favorecer una determinación judicial a un cliente de Jhasmani”, expresó el representante de Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga.



La defensa de la autoridad judicial cuestionada manifestó que la declaración es falsa porque esta persona habría relatado que el dinero se entregó en pasillos del juzgado, espacio por el circulan decenas de litigantes, abogados y jueces.