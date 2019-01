Dónde y a qué horas se podrá observar la superluna de sangre







20/01/2019 - 17:12:09

RT.- La noche del 20 al 21 de enero, el satélite natural de nuestro planeta se "teñirá" de rojo durante un eclipse total, dando paso a la llamada "superluna de sangre".



Las personas que se encuentren en América, Europa occidental y África podrán observar ese raro espectáculo celeste, que combina tres fenómenos astronómicos a la vez: un eclipse lunar total, una "luna de sangre" y una "superluna". Este evento astronómico volverá a producirse en mayo de 2021.



El apogeo del eclipse total se producirá alrededor de las 5:12 UTC del 21 de enero. Este fenómeno durará 62 minutos y se verá en su totalidad desde el continente americano, así como desde las regiones occidentales de Europa y en el noroeste de África.



El color rojo mortecino que teñirá al satélite terrestre es un efecto óptico que se produce cuando nuestro planeta se interpone entre el Sol y la Luna y esta se sitúa en la zona más oscura de sombra de la Tierra. Es entonces cuando se dará entonces un eclipse lunar total, pero la Luna no será completamente invisible, ya que un poco de luz solar será refractada por la atmósfera terrestre y llegará a la Luna bordeando la Tierra.



En esta ocasión, el eclipse también ocurrirá cerca del perigeo de la Luna, el punto de su órbita cuando está más cerca de nuestro planeta. Esto significa que nuestro satélite se verá ligeramente más brillante y más grande de lo normal, un evento conocido como "superluna".



No se necesita tomar precauciones especiales a la hora de observar un eclipse lunar, ya que la Luna no es lo suficientemente brillante como para afectar negativamente a los ojos, como en el caso de un eclipse solar.



Los horarios para ver el eclipse lunar en América



La siguiente lista indica cuándo se podrá ver el apogeo del eclipse total y los horarios del fenómeno completo (que comienza con la fase penumbral) en algunas ciudades de América, según la hora local.



Los Ángeles: 18:36 - 23:48, apogeo: 21:12



Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción, Montevideo: 23:36 - 04:48, apogeo: 2:12



Caracas, La Paz, Santo Domingo, San Juan: 22:36 - 03:48, apogeo: 1:12



Santiago de Cuba, Lima, Quito, Bogotá, Panamá, Nueva York: 21:36 - 02:48, apogeo: 0:12



San Juan, Ciudad de Guatemala, Managua, Tegucigalpa, El Salvador, Ciudad de México: 20:36 - 01:48, apogeo: 23:12