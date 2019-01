Gonzales: Morales pidió al servicio exterior atraer inversiones y promocionar productos







20/01/2019 - 17:03:59

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales pidió a los embajadores y cónsules bolivianos captar nuevas inversiones a favor del país y promocionar los productos nacionales para ampliar las exportaciones hacia otros continentes, aseguró el domingo el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales.



"En lo que hace estrictamente a los intereses del Estado, el mandato del Presidente, que viene repitiéndose hace años (...), es la atracción de inversiones", aseguró en entrevista con medios estatales.



Gonzales señaló que el mandato del jefe de Estado fue promocionar a nivel internacional los productos bolivianos de exportación, como la quinua y la carne, entre otros.



Por otro lado, dijo que Morales también pidió defender el multilateralismo, porque el Estado boliviano no concibe que países queden aislados por ninguna circunstancia, política ni social.



El Primer Mandatario, además, pidió a su servicio exterior rechazar el intervencionismo y defender siempre la soberanía de los países, dijo Gonzales.



Gonzales recordó que años atrás, Bolivia no tenía ni voz ni voto cuando ejercía funciones en el exterior, ya que sus embajadores quedaban supeditados a apoyar decisiones foráneas para no ser excluidos de programas de ayuda.



No obstante, dijo que en la actualidad los embajadores y cónsules bolivianos salen con orgullo al exterior para atraer inversiones o promocionar productos nacionales, ya que Bolivia es líder de crecimiento económico en la región y el mundo, gracias a una nueva política económica implementada en los últimos 13 años., bajo el gobierno del presidente Evo Morales.