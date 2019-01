Fiscalía logra detención preventiva para ex asesor jurídico de la Anapol





20/01/2019 - 17:00:38

La Paz, (ABI).- La Fiscalía Departamental de La Paz logró el domingo la detención preventiva en el penal de San Pedro del ex asesor jurídico de la Academia Nacional de Policías (Anapol), el teniente coronel Héctor H.I.R, en el marco de las investigaciones por cobros irregulares en exámenes de ingreso a esa institución.



La determinación fue asumida por la autoridad del Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de turno, informó el Ministerio Público.



El titular del Ministerio Público de La Paz, William Alave, explicó que los actuados se hicieron en base a los indicios y pruebas de su presunta participación del jefe policial en los hechos ocurridos en el proceso de admisión de aspirantes a la carrera policial.



Alave señaló que el ex asesor jurídico de la Anapol está acusado de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de información privilegiada, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y uso indebido de influencias, penados en el Código Penal.



El fiscal Samuel Lima, parte de la Comisión de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción Pública, señaló que el teniente coronel Héctor H.I.R. era parte del comité de evaluación de los exámenes e hizo el traslado de los sobres de la Anapol hasta las empresas que se adjudicaron el proceso de admisión.



Hasta el momento, en el proceso de investigación, se ha obtenido la detención preventiva de los imputados Fany M, el teniente de Policía Freddy T. Luis F.D.J y Juan D.G.M, representantes legales de las empresas contratadas para el proceso de elaboración y evaluación de las pruebas de admisión a la Academia Policial y ahora el ex asesor jurídico de la Anapol, teniente coronel Héctor H.I.R., involucrados en el caso y enviados a la cárcel con detención preventiva.