Real Potosí vence a Guabirá por 3-1







20/01/2019 - 09:17:35

Los Tiempos.- El plantel de Real Potosí tuvo el debut esperado y sumó los tres puntos en el partido contra Guabirá al que le ganó por 3 a 1 hoy en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial donde se pudo observar a una buena cantidad de personas. El cotejo correspondió a la primera fecha del Campeonato Apertura que se inició este 19 de enero, tras superar problemas económicos con algunos clubes profesionales.



Antes y durante el compromiso en las tribunas se pudo advertir un cartel con una frase curiosa, "no de vayas Ochoaizpur", la referencia se debe a que el técnico de los lilas el argentino fue tentado por un club árabe, pero no menos cierto que la cláusula de rescisión de contrato es elevado por lo que aún es incierta la posible salida del entrenador.



El cotejo comenzó en medio de la expectativa, después de mucho tiempo en el escenario deportivo se pudo observar a más de ocho mil personas, quienes no salieron decepcionados pues el equipo lila realizó su trabajo y mostró un buen manejo de pelota y equilibrio que le permitió comenzar el campeonato con tres puntos de oro, por la motivación que puede alcanzar.



La primera conquista de los lilas llegó en medio de la confusión, el ataque del local fue rápido lo que provoca que la defensa se enrede y es Dairin González en su intento de despejar la pelota la envía al fondo de su arco, el planillas se anotar al futbolista como autor de la conquista, que además deja en mala ubicación a los visitante, en el minuto 20.



En el minuto 36 el elenco de Guabirá se va con todo para igualar el marcador, la defensa local comete un error, el árbitro Raúl Orosco escucha a sus jueces de línea y cobra la penal para el azucarero, el jugador Marcelo Aguirre pide la pelota, la acomoda en el punto de sentencia, toma impulso y con clase anota el 1 a 1.



Para el segundo tiempo el técnico Ochoaizpur realiza cambios, es el minuto 49 cuando Aldo Gallardo anota el segundo gol para el local, el jugador recibe un pase perfecto dentro del área de peligro y de cabeza decreta el 2 a 1 que cayó como balde de agua fría para la visita que comenzaba a sumar fuerzas y unas vez más cae su arco.



A los 81 minutos, el plantel lila continúa con el ataque, el equipo toma impulso y es Maximiliano Gómez quien ataca con la complicidad de sus compañeros y anota el 3 a 1 que sería el definitivo, los hinchas retornan a sus domicilios contentos por lo visto y la esperanza de que su plantel sea protagonista de este torneo y olvide la campaña del pasado año.