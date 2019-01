Always Ready frena al Toro en su cancha





20/01/2019 - 09:16:09

El Diario.- Always Ready comenzó con el pie derecho su incursión en la División Profesional, ayer empató de visitante ante Sport Boys en Warnes (1-1), en el primer partido del torneo Apertura que se inició con tres encuentros. Los albirrojos mostraron oficio para sacar el empate en un terreno bastante difícil, como fue el Samuel Vaca Jiménez, feudo de los warneños.



No fue un buen encuentro en su primera etapa, tomando en cuenta de que hubo bastante marca y los dos equipos se dedicaron más a intentar tener la posesión del balón.



En ese interín, hubo sendos remates de Martín Prost y Hugo Rojas que neutralizó con bastante oficio el golero Raúl Olivares, quien estuvo bastante sereno para poder frenar cualquier afán de los locales.



En el otro bando, fue el turno de Smedberg Dalence, el sueco boliviano que probó en una oportunidad, al igual que Samuel Galindo, ambos sin suerte. Parecía que el encuentro iba a terminar empatado en el primer tiempo, incluso hubo una jugada que derivó en uin gol de Prost que fue anulado, pero en los minutos de adición, el infortunio se ensañó con el charrúa William Ferreira quien tocó con la mano y el juez no dudó de pitar penal.



El mismo Prost, a los tres minutos de adición, anotó el primero del encuentro. Con esa diferencia mínima terminó el primer tiempo. En la segunda etapa, el encuentro fue más emotivo, porque ambos se fueron en procura del gol, se crearon más de una ocasión. En todo caso, durante todo el lapso de juego, los dirigidos por David de la Torre se mostraron bastante solventes, con oficio.



El equipo local intentó generar más desequilibrió con Alcides Peña, pero su ingreso no beneficio en nada a los warneños, más bien fueron los visitantes que llegaron con mayor fuerza. Por eso que llegó con bastante merecimiento el tanto del empate, un pelotazo de Raúl Olivares encontró a Marcos Ovejero, quien pivoteó el balón y cedió un pase preciso al charrúa William Ferreira, quien definió como sabe, con clase, para establecer el empate en el encuentro, a los 64 minutos de juego.



Si bien tras el tanto, los jugadores de Carlos Leeb se fueron con todo en procura del gol del triunfo, este no llegó por el oficio de los albirrojos, que comenzaron con un punto importante en el inicio del Apertura.