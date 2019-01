Oriente irá con línea de tres en el fondo ante Royal Pari







20/01/2019 - 09:14:12

Diez.- Mauricio Soria tiene muy clara su idea para el debut de este domingo ante Royal Pari en el Tahuichi (19:30). El técnico de Oriente pondrá a los mismos once que ensayó ante La Guaira, el martes en un amistoso internacional. Línea de tres en el fondo y dos atacantes es la apuesta de este nuevo equipo albiverde.



Las últimas prácticas en San Antonio dejó ver que el entrenador busca consolidar el sistema 3-5-2, a pesar del corto tiempo, pues confía en la capacidad de asimilación de sus dirigidos que han mostrado una buena predisposición para un funcionamiento dinámico y con vocación ofensiva.



El onceno estuvo conformado por Romel Quiñónez, en el arco; los centrales fueron Mario Cuéllar, Ronald Raldes y Gustavo Olguín; por las bandas estuvieron Alexis Ribera (derecha) y Marcelo Suárez (izquierda); los volantes fueron Ricky Áñez, Lucas Mugni y Cleider Alzate; y los delanteros Mauricio Sperduti y José Alfredo Castillo.



Fueron 30 minutos de un entrenamiento de fútbol en todo el campo de juego, en el que el DT pidió dinámica, pero además precisión para no dejar pagando a la zona defensiva. Aún falta aceitar la última línea, pues se vieron algunos errores de conceptos y hasta se provocó un autogol de Olguín.



El nombre que más mencionó Soria fue el de Áñez, al que le pidió que genere espacios y que se muestre, que no se pare, que tenga buena salida con el balón. El DT le dio confianza a Ricky en busca de que pueda responder a las expectativas en su nueva posición, luego de jugar varias temporadas como lateral derecho.



Otra vez Alzáte se vio como el más atrevido de mitad de cancha hacia arriba, igual que frente a La Guaira. El colombiano será pieza fundamental en este Oriente 2019. Mugni volvió a mostrarse con algunos destellos de buena técnica, pero falta más para ser determinante.



En el ataque, el argentino Sperduti trata de asimilar la idea del DT poco a poco. Mientras que Castillo no estuvo fino, contó con varias chances para anotar, pero falló, lo que provocó varios gritos de desahogo para sacar su bronca por no ser contundente.



Aunque para motivar a su goleador, Soria le dio una ayudita cobrando un penal tras una falta sobre Ribera al borde del área. Con un gesto típico de un árbitro y poniendo un poco de humor a la práctica, el técnico apuntó el punto penal y el ‘Negro’ no perdonó.



La recta final del entrenamiento fue en la mitad de la cancha, con el mismo onceno en procura de tener más contacto con el balón y de generar más espacios en campo rival.



Marcelo Suárez, que ocupará el cupo de sub-20, tiene toda la confianza del entrenador para ser el carrilero por la izquierda.



CAMISETA INSPIRADA EN UN MODELO RETRO



El estreno de Oriente será completo, pues además de presentar prácticamente un nuevo equipo también mostrará su nueva camiseta, inspirada en un modelo retro. La marca Olive Sport viste al equipo albiverde; espera una gran demanda para la próxima semana.



“Es una polera que tuvo la colaboración, en el diseño (de 1988), de un socio, por lo que confiamos que será del gusto de todos los hinchas”, señaló el jefe de marketing, Raúl Ribera.



La camiseta costará Bs 290 para el público en general y para los socios Bs 250. Se espera que para la segunda fecha Olive Sport tenga un stock importante para la demanda. La dirigencia anunció que el primer lote estará en preventa, pero solo será para los socios (en Captación de la calle Manuel Ignacio Salvatierra, Fidalga de Equipetrol y la sede de San Antonio). De la misma manera, se anunció que las entradas para mañana ante Royal Pari ya están a la venta.