Wilster quiere ganar al Bolívar de Thomaz







20/01/2019 - 09:12:59

Opinión.- Wilstermann tiene el propósito de ampliar su invicto como local frente a Bolívar, esta tarde (17:15), en el estadio Félix Capriles, por la primera fecha del torneo Apertura.



Los aviadores no pierden en la Llajta desde octubre de 2014. Ese registro puede crecer en esta jornada de fútbol.



Wilster llega a este certamen con el equipo base que terminó la temporada 2018. Entre sus objetivos está conquistar el título nacional y el boleto a la Copa Libertadores de América 2020.



También el Rojo incorporó a siete jugadores para esta temporada, como los bolivianos Víctor Hugo Melgar, Moisés Villarroel, Ramiro Ballivián, Hugo Suárez, Bruno Miranda y Gilbert Álvarez, que retorna de Arabia. El paraguayo José Ariel Núñez, quien llegó al club en noviembre, completa el listado.



Pero no solo será el estreno de las nuevas caras, sino también del entrenador Miguel Ángel Portugal, quien pretende mostrar su propuesta futbolística ante el exequipo que dirigió en 2013.



El estratega tiene a todas las nuevas incorporaciones habilitadas para afrontar a la Academia, que también se potenció con el propósito de mejorar la campaña que cerró el pasado año.



El adiestrador anunció que tendrá como jugadores Sub 20 a Miguel Ángel Bengolea, Daniel Pérez, Josué Mamani y Sebastián Galindo.



“No habrá muchos cambios. No es fácil desarrollar una ideología en tan poco espacio de tiempo", aseveró el entrenador, quien mostró el once inicial en las últimas sesiones de entrenamiento.



Bolívar también mostrará a un elenco distinto. Las caras nuevas en el equipo son varias. Thomaz Santos, Mateo Flores, José Laguna, Nicolás Ferreyra, Adrián Jusino y Luis Alí son algunos de los que se encuentran listos para dar pelea ante el Rojo.



Entre las caras nuevas estará la del volante brasileño naturalizado boliviano Santos, quien debe conciliar mañana con Wilster por un documento privado que firmó en 2017, cuando se fue al Sao Paulo brasileño.



El futbolista podrá jugar sin complicaciones esta tarde ante su exequipo, pero deberá buscar una solución.



redacción/deportes



