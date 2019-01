Bolívar se estrena ante Wilster con la duda de Thomaz Santos







20/01/2019 - 09:11:32

Página Siete.- César Vigevani debutará hoy como director técnico de Bolívar, que visitará a Wilstermann en el Felix Capriles, a partir de las 17:15, por la primera fecha del torneo Apertura 2019 de la División Profesional.



La Academia se estrenará en el primer torneo del año ante el cuadro aviador que durante los últimos días advirtió que impugnará el partido si el brasileño Thomaz Santos es incluido en el plantel titular celeste.



Aunque el caso está en el Tribunal de Resolución de Disputas, el presidente del cuadro aviador, Gróver Vargas, aseguró ayer que “mi posición no cambió. Si juega (Thomaz Sanos), impugnaremos”.



El mediapunta que fue cedido a Bolívar a préstamo por Sao Paulo es centro de la polémica porque Wilster asegura que tiene un contrato con una cláusula que impide a Santos jugar en otro club boliviano.



El brasileño integró ayer la delegación celeste conformada por 19 futbolistas. Si no es tomado en cuenta, su lugar puede ser ocupado por Hernán Rodríguez. Para el encuentro ante el Rojo, todo apunta que el entrenador argentino usará un sistema 4-2-3-1. En el pórtico estaría Saidt Mustafá; la zaga estaría conformada por Diego Bejarano, Mauricio Prieto, Luis Gutierrez y Enrique Flores; más adelante estarían Leonel Justiniano junto a Mateo Flores (Sub-20).



El medio campo se completaría con Juan Carlos Arce, Rodríguez o Thomaz Santos y Juan Miguel Callejón; dejando en el ataque a Marcos Riquelme.



Los otros jugadores que viajaron son: Guillermo Viscarra, Jorge Pereyra, José Laguna (Sub-20), Erwin Saavedra, Hernán Rodríguez, Heber Leaños, Luis Alí y Pablo Pedraza.



Los que no viajaron



En La Paz se quedaron José Orellana, Óscar Baldomar, Leandro Maygua, Jaime Arrascaita, Iker Hernández, Adrián Jusino, Nicolás Ferreyra. De este último no llegó su Certificado de Tranferencia Internacional (CTI).



Copa Libertadores



Plantel Los dirigidos por el DT César Vigevani retornarán a La Paz luego del encuentro frente a Wilstermann. Los jugadores que no fueron parte de la delegación se entrenarán con normalidad en Tembladerani, después, se tiene previsto que el plantel concentre para el partido del miércoles, por la Libertadores.

Entradas Para el partido de Copa Libertadores ante Defensor Sporting, los hinchas podrán adquirir sus localidades en Joma del Megacenter, Bolivarmanía del Multicine y en Tembladerani. La escala de precios es la siguiente: curvas, 40 (venta anticipada) y 50 el día del partido; general, 50 y 60; preferencia, 90 y 100; butaca, 120 y 160.

Sub 20 Los jugadores José Laguna y Mateo Flores son los elegidos para ocupar el puesto por 45 minutos en el torneo boliviano.

Contrataciones Para encarar la temporada 2019, Bolívar contrató al técnico César Vigevani y trajo a Guillermo Viscarra, Saidt Mustafá, Nicolás Ferreyra, Adrián Jusino, Luis Alí, Jorge Pereyra, Iker Hernández, Thomaz Santos, Erick Cano y Heber Leaños.