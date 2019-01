Destroyers de local enfrenta a Blooming







20/01/2019 - 09:08:38

El Día.- Abriendo el primer encuentro dominical, Destroyers enfrentará a Blooming en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera a partir de las 15:00. Ambos planteles tuvieron inconvenientes para habilitar algunos refuerzos extranjeros; sin embargo, mostrarán caras nuevas en su once inicial.



No podrá jugar. "Excepto Rafael Barros (Brasil), todos los demás jugadores están habilitados. Lo de Barros no dio tiempo, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) pidió a Acreano corregir un documento y ya no alcanzó el tiempo. El resto del plantel estará habilitado para mañana (hoy)", publicó en el grupo de socios el dirigente de Blooming, Fernando Cuéllar.



El entrenador Erwin Sánchez no podrá contar con el portero Rubén Cordano y Leonardo Urapuca ya que se encuentran en etapa de recuperación por diferentes lesiones, a ellos se suman la ausencia de cinco jugadores Sub 20 que juegan el torneo Sudamericano de esa categoría en Chile.



Estreno. La "Máquina Vieja" llega al encuentro con caras nuevas, comenzando desde el técnico brasileño Evandro Guimaraes. En Destroyers también no todos los jugadores están habilitados porque no llegó el CTI (Certificado de Transferencia Internacional).