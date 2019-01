Sin restricción vehicular y se podrá hacer fiestas







20/01/2019 - 08:52:37

El Diario.- A pesar del “Auto de Buen Gobierno” que regirá 48 horas antes de la jornada de votación, el domingo 27 de enero, día de elecciones Primarias, no habrá restricción vehicular y estará permitida la realización de fiestas y consumo de alcohol, pero en un perímetro distante a cuatro cuadras de los recintos de votación, informó el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori.



“Habrá un Auto de Buen Gobierno sin restricción vehicular. Quiere decir que el domingo 27 de enero va haber circulación de vehículos con absoluta normalidad”, precisó Condori.



En relación a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el funcionario electoral afirmó que se prohíbe con 48 horas de anticipación y 12 horas posteriores al acto eleccionario. Esta prohibición rige para el recinto electoral, también está prohibido el consumo de alcohol alrededor del recinto electoral cuatro cuadras a la redonda.



“Están permitidos los acontecimientos sociales que no estén cerca del recinto electoral”, dijo Condori y recordó que también está prohibido el ingreso a los puntos de votación de personas con cualquier tipo de armas.



Se permite la circulación de vehículos para que los militantes de los distintos partidos políticos asistan a los centros de votación, afirmó Condori y agregó que en estas elecciones el TSE no habilitará a todas las unidades educativas para que asistan a votar.



“Necesitamos que los militantes se trasladen. El transporte interprovincial e interdepartamental va a ser con absoluta normalidad”, manifestó.



En esa línea informativa, la autoridad electoral departamental de La Paz, indicó que hay otras prohibiciones que son las concentraciones, manifestaciones o proclamaciones en el recinto electoral donde se va realizar la votación.



En esta jornada electoral habrá el resguardo de la Policía Boliviana y las Fuerza Armadas, para que haya normalidad en los recintos electorales, dijo Condori, además agregó que es una elección solo para los militantes de las nueve fuerzas políticas que van a sufragar para ratificar la única candidatura del binomio presidencial.



Y por último, reiteró que estas Elecciones Primarias son voluntarias y por eso no entregaran ningún documento a los militantes que sufraguen porque las entidades financieras no solicitaran ningún documento al momento de un depósito o cualquier otro trámite que realicen los ciudadanos que son militantes.



Recomendó a los militantes, que antes de asistir a los recintos electorales, verifiquen en la aplicación “Yo participo”, que puso a disposición el TSE, si están habilitados porque al llegar al lugar también harán su verificación el delegado de su partido y el secretario técnico de la mesa de sufragio, agregó Antonio Condori, presidente del Ted La Paz.