Descubren un sitio funerario ancestral con 9 osamentas







20/01/2019 - 08:51:30

El País.- Luego de haber encontrado accidentalmente restos arqueológicos en la Unidad Educativa “Lindaura Anzoátegui”, ubicada en la comunidad de Tojo, cuando una empresa constructora realizaba trabajos de ampliación, la Dirección de Gestión Cultural y Patrimonio de la Gobernación de Tarija amplió las obras y rescató nueve osamentas de lo que sería un sitio funerario precolonial ubicado en el lugar.



Los hechos

El responsable de esta entidad Nelvin Acosta informó que el 14 de noviembre en esa comunidad del Municipio de Yunchará, segunda sección de la provincia Avilés, se pudo verificar el hallazgo de tumbas de la época precolonial que datan de 800 a 1.000 años y presumiblemente pertenecen a las culturas Inca, Tomata y Chicha.



En diciembre de 2018, la Empresa Constructora y Consultora “Río Sola S.R.L.” , encargada de la construcción de un tinglado polifuncional para la Unidad Educativa Lindaura Anzoátegui de Campero hizo un hallazgo fortuito al encontrar un sitio funerario, el trabajo posteriormente fue ampliado bajo la dirección de Acosta y el profesor, especializado en arqueología, Willer Flores Aguanta.



Tras los trabajos realizados, destaparon cuatro tumbas, denominadas “cistas”, que constituyen monumentos megalíticos funerarios individuales de pequeñas dimensiones.

Ahí se encontraron nueve cuerpos en posición fetal, una de las tumbas tenía en su interior el cuerpo de un niño, sin embargo las otras cuatro contenían dos cuerpos cada una, se trata de una pareja, un hombre y una mujer, acompañados de un ajuar de discos de ruecas para la “phuska phiruru” que es el instrumento que sirve para hilar posiblemente lana de alpaca y llama, destinada a elaborar tejidos para su vestimenta, contó Acosta.

Se hallaron también, entre las ofrendas funerarias, un brazalete de cobre nativo, una cuenta de collar de piedras semipreciosas como la turquesa, además de dos platos o “pukus” de uso doméstico, pero que no presentan ninguna decoración en su superficie interior o exterior, explicó por su parte Flores.



Entre otros objetos están dos platos, uno con la figura de la cabeza de un pato, pintura hecha en el interior y el exterior del recipiente de manufactura inca, mientras que el otro tiene una decoración de pintura negra sobre fondo rojo con estilo decorativo. “Se puede advertir que fueron de uso ceremonial o ritual”, agregó.



Este trabajo de rescate se realizó el 17 de enero de 2019 con al apoyo de los trabajadores de la Empresa Constructora que comprometió su cooperación en todo para este cometido científico. Además se comprometió a dotar de las vitrinas necesarias para exponer al público todos los ejemplares arqueológicos que se hallen en este sitio ubicado en la comunidad de Tojo.



En este emprendimiento de rescate se halló también una mandíbula Izquierda de varón, que presenta los incisivos, premolares y molares en muy mal estado de conservación, se advirtió que era una persona adulta; la otra mandíbula también izquierda, presenta los incisivos y premolares, los molares aún no eclosionaron, lo que sugiere que se trata de una mujer muy joven, posiblemente adolescente.



En este último descubrimiento no se encontró cerámica alguna, explicó Flores, por lo que se presume que se trata de un funeral de la época del precerámico, mucho más antiguo que los hallazgos anteriores; se encontraron unas cuentas de collar de soladita blanca, material muy suave en el que se trabajó muy rudimentariamente para darle forma circular de diferentes diámetros y grosores.