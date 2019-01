Evo dice que serán sus últimos cinco años







20/01/2019 - 08:50:15

Correo del Sur.- Los oficialistas comenzaron a "calentar" ayer para enfrentar a sus rivales en las elecciones de este año. Reunieron a una multitud en la ex estación Aniceto Arce de Sucre –a la "nación quechua", según los organizadores– y proclamaron a Evo Morales y a Álvaro García Linera como sus candidatos a la reelección y futuros vencedores de las elecciones de octubre. El Presidente, seguro de que volverá a ganar, dijo que los cinco años del periodo 2020-2025 serán sus últimos en el poder y agregó que su deseo, esta vez, es vencer con más del 70% de los votos.



"Estoy convencido, hermanas y hermanos, en las (elecciones) primarias, (nuestra victoria) será una paliza, una paliza a la derecha", comenzó diciendo el Jefe de Estado, en referencia al proceso electoral de este año, que fijó para el 27 de enero las elecciones primarias en cuestión, donde la militancia de las organizaciones políticas habilitadas, que inscribieron sólo a un binomio para el efecto, votará a sus candidatos para los comicios de octubre.



"Y en las elecciones nacionales, quiero decir y quiero ser muy sincero con ustedes –hemos empezado con más del 50%, hemos estado con más del 60%– , mi gran deseo es, de nuevo, cinco años, últimos cinco años para mí, quisiera que (nuestra victoria) sea (con) más del 70% (de los votos). ¿Por qué no? Eso está en nuestras manos, (es) tarea de todos", prosiguió.



El Jefe de Estado ya anunció en ocasiones anteriores que no buscaría una nueva reelección, como cuando prometió dejar el poder si perdía el 21F, algo que no cumplió.



En su discurso, el Mandatario volvió a descalificar a los opositores, diciendo que las organizaciones políticas de la "derecha" sólo tienen candidatos y no un programa de gobierno. Su plan es "desgastar a Evo", llevarlo a una segunda vuelta electoral o conseguir que no logre los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aseguró.



El Mandatario, candidato del MAS, también aprovechó para atacar a su principal rival, al candidato de Comunidad Ciudadana y ex presidente Carlos Mesa, a quien acusó de estar "en contra de los bonos" sociales, pese a que el propio candidato rechazó, en su momento, ese extremo.



"A algunos candidatos se les salió en algunas entrevistas. ¿Qué dijeron? "El rentismo hace daño a la economía boliviana". Están en contra de las rentas, de los bonos", dijo el Jefe de Estado, restando crédito a las aclaraciones que hizo Mesa sobre el asunto.



El Presidente también usó la crisis económica argentina para mostrar a los votantes los riesgos de que él y su partido no sigan e el poder. Desde que volvió a gobernar el neoliberalismo en Argentina, dijo, se registró "más del 1.000% de incremento en las tarifas de energía eléctrica" en ese país. "Para los bolvianos, los servicios báscios son un derecho humano, no un negocio privado", explicó.



El Mandatario, además, resaltó que el país, de los 13 años que lleva el MAS en el poder, en seis se situó "primero en crecimiento económico en Sudamérica".



Cerró su discurso, haciendo algunas promesas. Dijo que pretende que todos en el país tengan agua potable y energía eléctrica en 2025 y que el PIB alcance a los $us 50.000 millones.



"Por eso, hermanas y hermanos, tenemos un proyecto económico, social y productivo. Después de nacionalizar, a industrializar", finalizó, señalando que ese proceso ya comenzó con el litio, hierro, hidrocarburos y el agro.



MENSAJE PARA SUCRE



En uno de los tramos de su discurso, el Presidente se refirió particulamente a la población de Sucre, a la que pidió que repase la historia y no se deje engañar con la "derecha".



"Los hermanos de la ciudad de Sucre deben repasar esa historia. Por culpa de la derecha, que vino desde Santa Cruz, ¡cuánto ha perdido Sucre! Hermano Alcalde, hermanos periodistas, repasen permanentemente la historia. Y ahora están intentando venir desde La Paz, para perjudicar la sesión del CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en Sucre, el próximo mes. Ya convocaron. A la derecha no le interesa la patria, no le interesa el pueblo", señaló, en referencia a la lucha por la Capitalidad durante la Asamblea Constituyente.



LA CONCENTRACIÓN



Según el Presidente, al menos 60.000 personas se concentraron ayer en la ex Estación Aniceto Arce. Según las imágenes aéreas del propio Mandatario, la multitud copó la explanada del lugar y parte de los jardines.



La concentración fue organizada por la Gobernación y la militancia del MAS en Chuquisaca, que llamaron a la movilización "proclamación de la nación quechua", por lo que contó también con la presencia de dirigentes indígenas de Potosí y Cochabamba.



Durante el acto, el Jefe de Estado recibió el bastón de mando de la "Nación Quechua".



Casi todos los dirigentes indígenas y de otros sectores dieron su discurso en quechua. No hizo lo mismo el Presidente, que habló en español, pese a que el gobernador Esteban Urquizu había anunciado que lo haría.



No llegó el Vicepresidente, por otra parte, y tampoco estuvo el Gobernador, el anfitrión, debido a un compromiso oficial en Tarabuco. El que no faltó fue el alcalde de Sucre, Iván Arciénega.



Activistas del 21F a los oficialistas: ¡Obligados!



Los pocos activistas del 21F, que mantienen una vigilia en la plaza 25 de Mayo, rechazaron la concentración del MAS en Sucre e increparon a la columna de oficialistas que pasó ayer por el lugar debido a su supuesta asistencia obligada a la proclamación del binomio Evo-Álvaro.



"¡Obligados, obligados, obligados!", gritó el grupo de activistas, durante el paso de los militantes oficialistas por la plaza 25 de Mayo, apenas a unos metros de distancia.



Los oficialistas casi ignoraron los gritos, pero también respondieron con algunos gestos y con sus carteles y banderas en lo alto, en señal de apoyo al presidente Evo Morales.



Los activistas del 21F respondieron agitando algún cartel con inscripción "Bolivia dijo No" y algunos saltos. No se registró ningún choque, pese a la breve fricción entre ambos.



Durante la concentración, como ya ocurrió en otras similares, se registraron controles de asistencia y surgieron algunas quejas por la decisión de algunos dirigentes de obligar a sus bases a asistir a la movilización oficialista.



Los organizadores, por su lado, resaltaron la masa que lograron reunir y señalaron que eso mostró que el Presidente tiene un fuerte apoyo en Sucre.